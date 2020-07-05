به گزارش خبرنگار مهر، در حالی قرار بود در دومین شب از هفته بیست و سوم لیگ برتر ۵ بازی برگزار شود که دیدار استقلال و پارس جنوبی بعد از کش و قوس‌های فراوان به دلیل قرنطینه شدن شاگردان مجیدی، لغو شد تا در فوتبالی که بیشتر از همیشه تحت تأثیر کرونا قرار دارد، شاهد ۴ بازی بین تیم‌های گل گهر - شهر خودرو، نفت مسجد سلیمان - ماشین سازی، نساجی - فولاد و سپاهان و سایپا باشیم.

سپاهان - سایپا

در حساس‌ترین بازی امشب سپاهان که همچنان با یک بازی کمتر مکان دوم جدول را در اختیار دارد میزبان سایپای انتهای جدولی است که برای بقا تلاش می‌کند.

شاگردان قلعه نویی برای آنکه بر فاصله ۱۰ امتیازی شأن با صدر جدول اضافه نشود ناچار به کسب هر ۳ امتیاز خانگی هستند و سایپایی‌ها که حالا جدی تر از قبل خطر سقوط به لیگ یک را احساس می‌کنند، برای فرار از این مهلکه باید همه تلاش خود را جهت پیروزی انجام دهند.

شاگردان ابراهیم صادقی با ۲۰ امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار دارند و فاصله آنها تا انتهای جدول تنها ۳ امتیاز است. این تیم در صورت پیروزی احتمالی در این بازی خارج از خانه می‌تواند با دو رده صعود در جدول جای ذوب آهن را بگیرد.

نساجی - فولاد

دیدار این دو تیم بیشتر از آنکه حاشیه‌های فوتبالی داشته باشد، درگیر حاشیه‌های کرونایی است. گفته می‌شود فولادی‌ها هم تعدادی بازیکن و مربی مبتلا به کرونا داشتند و این شائبه وجود دارد که بازیکنان این تیم که در قائمشهر حضور دارند مبتلا به این ویروس بوده اما دوره پنهان بیماری را سپری می‌کنند.

فارغ از حواشی کرونایی، دو تیم هفته‌های خوبی را سپری کرده و از نظر فوتبالی شرایط مثبتی دارند. هر دو تیم با دو پیروزی متوالی بعد از کرونا قدم به این میدان گذاشته‌اند و انگیزه‌های زیادی برای کسب سومین پیروزی متوالی خود دارند.

شرایط فولاد خاص است چرا که آنها امروز رسماً برای کسب سهمیه و حتی کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات تلاش می‌کنند و پیروزی در این بازی حداقل جایگاه سومی آنها را تثبیت می‌کند.

نفت مسجد سلیمان - ماشین سازی

این بازی شاید دارای کمترین حساسیت در بین بازی‌های امشب باشد چون هر دو تیم میانه جدولی هستند و دغدغه‌های خاصی برای سقوط یا کسب سهمیه ندارند.

نفت مسجد سلیمان یکی از معدود تیم‌های بدون تغییر مسابقات است و از ابتدای فصل تاکنون با مهدی تارتار به میدان می‌رود و بر عکس این تیم ماشین سازی با تغییرات زیادی مواجه است و اخیراً هم رضا مهاجری را برای هدایت تیمش به خدمت گرفته است.

گل گهر - شهر خودرو

شهر خودرو هم از تیم‌هایی است سهمیه آسیا به آنها چشمک می‌زند و به راحتی حاضر به از دست دادن آن نیستند و در مقابل گل گهر تیمی است که برای فرار از منطقه خطر تلاش می‌کند.

دو تیم با انگیزه‌های متفاوتی مقابل هم قرار می‌گیرند و امتیازات این بازی در معادلات بالا و پایین جدول کاملاً تعیین کننده است. گل گهر همچنان با ۱۲ گل زده ضعیف‌ترین خط حمله را دارد و شهرخودرو با ۱۷ گل خورده چهارمین خط دفاعی مستحکم مسابقات را دارد و مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد شاید شانس پیروزی تیم میزبان مقابل شاگردان سرآسیابی چندان بالا نباشد.

برنامه بازی‌های دومین شب از هفته بیست و سوم لیگ برتر

یکشنبه ۱۵ تیر

پارس جنوبی جم- استقلال تهران (لغو شد)

گل گهرسیرجان- شهر خودرو مشهد؛ ساعت ۲۰:۳۰ ورزشگاه امام علی سیرجان

داوران: مهدی سیدعلی – فرزاد بهرامی – محمدرسول ذروقی – یاسر همرنگ ناظر: سعید بطحائی

نفت مسجد سلیمان- ماشین سازی تبریز؛ ساعت ۲۱ ورزشگاه شهید بهنام محمدی

داوران: رضا عادل – جلیل شعرانی – حمیدرضا افشون – روح الله شریفی ناظر: حاتم بک پور

نساجی مازندران- فولاد خوزستان؛ ساعت ۲۱ ورزشگاه شهید وطنی

داوران: محمدحسین ترابیان – رحیم شاهین – یوسف مغروری – کیوان علیمحمدی ناظر: محسن ترکی

سایپا تهران- فولاد مبارکه سپاهان؛ ساعت ۲۱

داوران: علی بای – محمد عطایی – فرهاد فرهادپور – محمدباقر پورباقر ناظر: محمدجواد تقی پور