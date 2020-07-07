به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور تیم‌های استقلال خوزستان و داماش گیلان، شب گذشته در ورزشگاه تختی اهواز مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

فرزین گروسیان، احمد آل‌نعمه، رضا یزدان دوست، سید محمد حسینی، عبدالله سالاری، حسین بهرامی، حسن معاوی، حکیم نصاری، علیرضا دغاغله، علی کیانی‌فر و امید لطیفی نفراتی بودند که آغازکننده بازی برای تیم استقلال خوزستان بودند.

آبی پوشان دیار کارون از زمان حضور امیر خلیفه اصل به عنوان سرمربی بر روی نیمکت خود در ۵ بازی متوالی به پیروزی دست پیدا کردند، این هفته نیز با اندیشه تداوم موفقیت‌های خود گام به مستطیل سبز گذاشتند.

نماینده خوزستان خیلی زود به گل برتری دست یافت و علی کیانی فر در دقیقه ۱۷ توپ را وارد دروازه عرفان قلعه نوعی سنگربان داماش گیلان کرد.

پس از این گل توپ بیشتر در میانه میدان در جریان بود و استقلال خوزستان با ارائه یک فوتبال هدفمند موفق شد یازدهمین پیروزی خود در رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور را به ثبت رساند.

شاگردان امیر خلیفه اصل با کسب این پیروزی با ۴۱ امتیاز به مکان هفتم جدول رده‌بندی صعود کردند.