نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی نمایه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دکتر سارا ناجی گفت: پایگاه اطلاعاتی EBSCO یکی از اولین و بزرگترین پایگاه های جستجوی آنلاین کتاب و مقالات الکترونیک برای کالج ها، دانشگاه ها و کتابخانه هاست که امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات در حوزه های مختلفی چون علوم اجتماعی، علوم انسانی، آموزش و پرورش، کامپیوتر، مهندسی و تجارت را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: این نشریه در بسیاری از پایگاه های دیگر نظیر پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی Food Science and Technology Abstracts (FSTA)، Directory of Open Access Journals (DOAJ)، Scientific Indexing Services (SIS)،Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI)، Chemical Abstracts Service (CAS)، پایگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشور (Magiran)، پایگاه‌ اطلاعات جامع نشریات جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا نمایه و به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود.

ناجی گفت: اشاعه و گسترش دانش صنایع غذایی و انتشار یافته‌ها و نظریات جدید در این حوزه از جمله مهمترین اهداف این نشریه است.