به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، به تازگی گزارشی منتشر شده که در آن بازار جهانی تجهیزات تعیین اندازه ذرات مورد بررسی قرار گرفته است. بازار این دستگاهها از ۳۵۶.۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ با رشد ۵.۵ درصدی به ۴۶۵.۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید.
منظور از تجهیزات اندازهگیری ذرات، دستگاههایی هستند که از فناوریهایی نظیر پراش لیزر، DLS، تصویربرداری دینامیک یا استاتیک برای رصد ابعاد ذرات استفاده میکنند.
یکی از دلایل رشد این بازار، افزایش فعالیتهای تحقیقاتی در حوزه فناورینانو است. همچنین رشد سرمایهگذاری در حال رشد بخش تحقیق و توسعه دارویی و همچنین دستورالعملهای دقیق نظارتی برای رصد کیفیت محصولات صنایع است.
با این حال، واردات سنگین تجهیزات اندازهگیری ابعاد ذرات در کشورهای در حال توسعه و محدودیتهای موجود در این فناوری از جمله عواملی است که میتواند بازار این تجهیزات را در این دوره زمانی محدود کند.
براساس نوع فناوری، این بازار به بخشهای پراش لیزر، تفرق نور پویا، تصویربرداری، اصل شمارشگر و آنالیز ردیابی ذرات دستهبندی میشود. بررسیهای این گزارش نشان میدهد که احتمالا بخش پراش لیزر بیشترین سهم را در دوره مورد پیشبینی داشته باشد. البته در سال ۲۰۱۹ این بخش بیشترین سهم بازار را در اختیار داشت که با ابتکار و نوآوریهای انجام شده، پیشبینی میشود که این فناوری همچنان پیشتاز باشد. از دیگر عوامل تاثیرگذار در این روند، تشکیل پیشگامیهایی برای اطلاعرسانی و ایجاد آگاهی در مورد پراش لیزر است. افزایش آموزشهای انجام شده توسط شرکتها، افزایش هزینههای تحقیق و توسعه در بخش داروسازی و زیستفناوری و همچنین افزایش نگرانیها و دغدغهها درباره ایمنی مواد غذایی از جمله عوامل موثر در رشد این بخش از بازار است.
انتظار میرود بخش تصویربرداری دینامیک بیشترین سهم را در آنالیز ابعاد ذرات در این بازه زمانی داشته باشد. براساس نوع فناوری، بازار تصویربرداری به دو بخش بزرگ دینامیک و استاتیک تقسیمبندی میشود. عواملی نظیر تصویربرداری با کیفیت و قدرت تفکیک بالا، تشخیص بهتر تصویر، کاربرپسند بودن، اندازهگیری نمونه بهصورت انفرادی و سرعت بالا از جمله عوامل موثر در رشد بازار تصویربرداری دینامیک است.
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