۶۵ هزار هکتار از اراضی استان همدان در آستانه‌ بیابانی شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان؛ اسفندیار خزایی گفت: طی ۳ سال اخیر طرح‌های بیابان زدایی مراتع منابع طبیعی در چهار شهرستان همدان، کبودرآهنگ، ملایر و فامنین انجام شد.

وی افزود: برای مقابله با بیابان زایی در استان همدان کشت گونه‌های گیاهی همچون آتریپلیکس و قره داغ در مراتع انجام شده و با افزایش پوشش گیاهی مانع تخریب مراتع و بیابان شدن آن‌ها شده‌ایم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه جنگل‌ها و مراتع میراث ماندگار برای نسل‌های آینده است، افزود: بیابان زایی و بیابانی شدن اراضی سومین چالش جهانی پس از کمبود آب شیرین و تغییر اقلیم است و بیابان زایی در استان همدان هم طی سال‌های اخیر شدت گرفته است.

خزایی با اشاره به وجود ۸۲۲ هزار هکتار مرتع در استان همدان ادامه داد: بیابان زایی بر اثر کاهش بارندگی‌ها، چرای بی رویه دام، برداشت بی رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، تغییر کاربری اراضی، برداشت غیر اصولی منابع آب سطحی، مدیریت نامناسب مراتع و مدیریت غیر اصولی اراضی کشاورزی به وجود می‌آید.