بیش از ۱۳ هزار شغل جدید در طرح توسعه ذوب آهن پاسارگاد ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش اسماعیلی ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری طرح‌های توسعه‌ای واحد تولید آهن اسفنجی و واحد تولید گندله آهن گفت: این پروژه یکی از اصلی ترین و بزرگترین پروژه‌های صنعتی در کشور است که با مشارکت بخش خصوصی ایجاد و به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: این پروژه عظیم صنعتی مشتمل بر چهار فاز صنعتی است که بخش فولاد با حجم تولید سالانه بالغ بر ١.۵ میلیون تن و سرمایه گذاری ۶٩ میلیون یورو و ١۵٠ میلیارد تومان بوده که فاز اول این طرح صنعتی از سال ٩٢ فعالیت‌های عمرانی آن آغاز شده است.

او ادامه داد: در این بخش بالغ بر یک هزار و ١٩٣ هزار نفر اشتغال زایی مستقیم و بیش از ١٢ هزار نفر اشتغال زایی غیر مستقیم داشته است.

معاون وزیر صنعت بیان کرد: در بخش آهن اسفنجی این واحد صنعتی نیز بیش از ١٣٩ میلیون یورو و ١٩٩ میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته است که بالغ بر ١ هزار و ٨٧٠ نفر نیز اشتغال زایی مستقیم و بیش از ٢٠ هزار نفر اشتغال زایی غیر مستقیم ایجاد کرده است. این در حالی است که بخش گندله سازی نیز بالغ بر ٢٠٠ میلیارد تومان در ٩۶ سرمایه گذاری صورت پذیرفت.

گفتنی است که این طرح صنعتی با ظرفیت سالانه ١، ٨ میلیون تن و واحد تولید گندله آهن به ظرفیت سه و میلیون تن به بهره برداری می‌رسد که بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری این پروژه‌ها است.