کمبود لاستیک در استان زنجان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فغفوری در یازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی استان با اعلام خبر فوق افزود: میزان لاستیک مورد نیاز در انبارهای اداره کل راهداری استان موجود می‌باشد و هیچ گونه کمبودی در این راستا وجود ندارد.

وی در خصوص افزایش احتمالی قیمت لاستیک تصریح کرد: تاکنون هیچ اعلامی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و یا ستاد تنظیم بازار کشور مبنی بر افزایش قیمت لاستیک صورت نگرفته است و هیچ گونه افزایش قیمتی در این زمینه وجود ندارد.

فغفوری با اشاره به نظارت‌های صورت گرفته در زمینه عرضه گوشت مرغ با قیمت مصوب عنوان کرد: با توجه به نظارت‌های صورت گرفته، هم اکنون گوشت مرغ با قیمت مصوب در همه واحدهای پروتئینی و فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به ممنوعیت صادرات هرگونه فرآوری محصول مرغ پیش بینی می‌گردد طی روزهای آتی شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.

در ادامه این جلسه آبی پور سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری با اشاره به ضرورت نظارت جهاد کشاورزی بر میزان کشتار روزانه مرغ توسط مرغداری‌های استان افزود: جهاد کشاورزی باید به طور روزانه میزان مرغ قابل کشتار در مرغداری‌ها و نیز مرغ کشتار شده در کشتارگاه‌ها را رصد کنند.

آبی پور تصریح کرد: باید میزان جوجه ریزی در مرغداری‌های نیز مشخص و زیر نظر جهاد کشاورزی باشد تا شاهد خروج احتمالی مرغ از استان نباشیم.