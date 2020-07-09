به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مشکلات شهرک صنعتی شهرستان سمیرم پیش از ظهر پنج شنبه با حضور محمد رضا عسگریان فرماندار، محمد جواد بگی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان برگزار و مشکلات شهرک صنعتی شهرستان بررسی شد.

محمد رضا عسگریان در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از استعدادهای بالقوه این شهرستان، مراتب تشکر خود را از حضور مدیران و مسئولین استانی به منظور بررسی مشکلات زیر ساختی شهرک‌های صنعتی را اعلام کرد و اظهار داشت: با وجود پتانسیل‌ها و نیروی کار مناسب در سمیرم، این شهرستان در مقایسه با سایر شهرستان‌های استان اصفهان محروم و مظلوم مانده است.

وی افزود: امید است بتوانیم در زمان کوتاهی با رفع مسائل در این شهرک صنعتی، شاهد رشد و توسعه آن باشیم.

فرماندار سمیرم این امر را مصداق پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از رونق تولید برشمرد و گفت: لازم است مسئولان استانی و کشوری رفع مشکلات این شهرستان به ویژه مشکلات پیش روی صنایع را یک فریضه واجب برشمرده و در راستای رفع این مشکلات مشارکت کنند.

عسگریان افزود: شهرک صنعتی سمیرم دارای پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری است و امید می‌رود با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی خصوصاً آب شرب و مخابرات به حداقل برسد.

گفتنی است در این جلسه برخی از تولید کنندگان نیز با حضور در جلسه و ارائه مشکلات خود، از سوی فرماندار و رئیس هیئت مدیره شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، دستورات لازم در جهت رفع موانع و مشکلات این عزیزان صادر شد.