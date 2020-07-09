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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۷

فرماندار سمیرم:

شهرک صنعتی سمیرم دارای پتانسیل‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری است

شهرک صنعتی سمیرم دارای پتانسیل‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری است

سمیرم -فرماندار سمیرم با بیان اینکه شهرک صنعتی سمیرم دارای پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری است، گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در سمیرم به حداقل می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مشکلات شهرک صنعتی شهرستان سمیرم پیش از ظهر پنج شنبه با حضور محمد رضا عسگریان فرماندار، محمد جواد بگی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان برگزار و مشکلات شهرک صنعتی شهرستان بررسی شد.

محمد رضا عسگریان در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از استعدادهای بالقوه این شهرستان، مراتب تشکر خود را از حضور مدیران و مسئولین استانی به منظور بررسی مشکلات زیر ساختی شهرک‌های صنعتی را اعلام کرد و اظهار داشت: با وجود پتانسیل‌ها و نیروی کار مناسب در سمیرم، این شهرستان در مقایسه با سایر شهرستان‌های استان اصفهان محروم و مظلوم مانده است.

وی افزود: امید است بتوانیم در زمان کوتاهی با رفع مسائل در این شهرک صنعتی، شاهد رشد و توسعه آن باشیم.

فرماندار سمیرم این امر را مصداق پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از رونق تولید برشمرد و گفت: لازم است مسئولان استانی و کشوری رفع مشکلات این شهرستان به ویژه مشکلات پیش روی صنایع را یک فریضه واجب برشمرده و در راستای رفع این مشکلات مشارکت کنند.

عسگریان افزود: شهرک صنعتی سمیرم دارای پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری است و امید می‌رود با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی خصوصاً آب شرب و مخابرات به حداقل برسد.

گفتنی است در این جلسه برخی از تولید کنندگان نیز با حضور در جلسه و ارائه مشکلات خود، از سوی فرماندار و رئیس هیئت مدیره شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، دستورات لازم در جهت رفع موانع و مشکلات این عزیزان صادر شد.

کد مطلب 4969836

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