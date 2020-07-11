ایمان عالمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت استقلال و نتایج ضعیفی که در دو بازی برابر فولاد خوزستان و سایپا کسب کرد، گفت: شرایط برای آبی پوشان خوب نیست، استراماچونی اگرچه در ابتدا نتایج قابل قبولی کسب نکرد اما تفکراتش را در بین بازیکنان دیکته کرد و همه شاهد بودیم که بازیکنان مثل یک ساعت کار میکردند و دستورات سرمربی را در زمین انجام میدادند.
این بازیکن پیشین استقلال خاطرنشان کرد: اما با رفتن او رفته رفته تفکرات او هم در حال از بین رفتن بود، سرمربی جدید تفکرات خودش را داشت و بازی به بازی خواستههای خود را در زمین پیاده میکرد و شاهد هستیم که دیگر سیستم استراماچونی در استقلال پیاده نمیشود و به نوعی آبی پوشان الگوی خود را در تاکتیکها عوض کردند.
پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: فوتبال ۹۰ دقیقه است و مربیان برای هر ۱۵ دقیقه یک برنامه خاص دارند و باید بازیکنان شان برنامههای آنها را در زمین پیاده کنند اما متاسفانه استقلال تنها در ۲۰ درقیقه اول دیدار برابر فولاد عملکرد خوبی داشت و شاید یکی از دلایلش همین استرس بازی در خوزستان بود که تاثیر منفی روی بازیکنان گذاشته بود و باعث شده بود بازیکنان استقلال نتوانند همانند گذشته فوتبال خوبی از خود ارائه دهند.
وی در مورد برگزاری ادامه رقابتهای لیگ برتر گفت: باید بپذیریم پروتکلهای بهداشتی در فوتبال ما رعایت نمیشود، زیرساختهای ما درست نیست ولی تنها اصرار داریم که بازیها برگزار شود، یک بحث مهم در فوتبال ما وجود دارد و آن این است که اگر بخواهیم پرسپولیس را قهرمان کنیم شرایط بقیه تیمها چه خواهد شد، چه تیمهایی سقوط خواهند کرد، چه تیمهایی به لیگ قهرمانان راه پیدا خواهند کرد و دو تیمی که قرار است از لیگ یک به لیگ برتر بیایند تکلیف شان چه خواهد شد، آیا مسئولان فوتبال ما به این موضوع فکر کردهاند.
عالمی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با یک برنامه ریزی دقیق و صحیح این لیگ را هر چه سریعتر به پایان رسانده تا شاهد اتفاقات ناگوارتری نباشیم و نبینیم خانوادههای فوتبالیستها همچنان نگران این اتفاقات بد باشند.
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