به گزارش خبرنگار مهر، این شاعر شیرازی‌سرا عصر پنجشنبه پس از تحمل چند سال بیماری و کهولت سن در زادگاه خویش، شیراز چشم از جهان فروبست.

یدالله طارمی، شاعر بومی سرای شیرازی در سال ۱۳۱۱ در شهر شیراز متولد شد. او در دو دهه اخیر با سرودن اشعاری با لهجه شیرازی سه کتاب با عناوین «نسیم دلگشا»، «شمیم نسترن» و «بهار نارنج» را منتشر کرده است.

یدالله طارمی شاعر پیشکسوت شیرازی در سال ۱۳۱۱ متولد شد. او تا سال ۱۳۷۳ حضور پررنگی در محافل و انجمن‌های شیراز داشت و آثارش در روزنامه‌ها ومجلات استانی و ملی منتشر می‌شد. طارمی از سال ۱۳۷۳ تصمیم به سرودن اشعار فولکلور شیرازی در ادامه راه بیژن سمندر گرفت و تاکنون سه مجموعه شعر «نسیم دلگشا»، «شمیم نسترن» و «بهار نارنج» را با لهجه شیرازی به زیور طبع آراسته است. انتشار مجموعه صوتی «بهار نارنج» با صدای این شاعر در فضای مجازی با استقبال کم‌نظیری مواجه شده و اشعار طارمی دهان به دهان می‌چرخد. در این مجموعه اشعاری سنتی با موضوع عاشقانه، با لهجه شیرازی به نظم درآمده ضمن آنکه پس از هر شعر واژه‌های آن شرح داده شده است. شعرهای گویشی یداله طارمی به چاپ دوم و رسیده و الگوی بسیاری از شاعران بومی سرا شده است. یداله طارمی همچنین مجموعه غزل‌های خود را در کتابی با عنوان «بانوی عشق» راهی بازار نشر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۴ در شب‌های «هنر و ادبیات» با عنوان «فخر فارس» بزرگداشت یدالله طارمی شاعر فولکلور برگزار شد.