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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۵۳

ماریا زاخارووا:

مسکو از گفتگوها میان کُردها و مسئولان سوریه حمایت می کند

مسکو از گفتگوها میان کُردها و مسئولان سوریه حمایت می کند

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو از گفتگوها میان کُردها و مسئولان سوریه درخصوص آینده این کشور حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: سوریه کشوری است که گروههای مختلف نژادی و دینی به صورت مسالمت آمیز صدها سال کنار یکدیگر زندگی کرده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما یقین داریم که باید چنین سنت های تاریخی حفظ شود و این روند به طور کامل تداوم یابد. موضع مسکو بر این امر مبتنی است که کُردهای سوری جزء جدایی ناپذیر ملت سوریه هستند. از منظر این موضع اصولی، روسیه، گفتگوهایی که میان کُردها و دمشق درخصوص نظام آینده سوریه و وطنی مشترک صورت گیرد را تایید می کند.

زاخارووا در ادامه گفت: سوری ها خود باید سرنوشت کشورشان را تعیین کنند به طوری که تمامی ساکنان این کشور صرفنظر از وابستگی دینی و نژادی شان حس کنند در امنیت و آرامش هستند.

کد مطلب 4970103

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