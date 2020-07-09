مجوز فعالیت فولاد صادر شد/ برگزاری قطعی دیدار استقلال - تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا بین برخی تیم‌های لیگ برتر باعث شد تمرینات تیم‌هایی نظیر استقلال و فولاد تحت تأثیر قرار بگیرد. استقلال به همین دلیل از سفر به شهر جم و دیدار با پارس جنوبی امتناع کرد.

با این حال سازمان لیگ برتر در تازه‌ترین اعلام خود تاکید کرده است که آبی پوشان باید در هفته بیست و چهارم لیگ برتر روز ۲۱ تیرماه به مصاف تیم تراکتور تبریز بروند.

همچنین براساس اعلام سازمان لیگ، تیم فوتبال فولاد می‌تواند از روز یکشنبه ۲۲ تیرماه فعالیت‌های خود را از سر بگیرد. به همین خاطر دیدار این تیم برابر نفت مسجدسلیمان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر برگزار نمی‌شود.