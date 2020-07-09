وضعیت نامناسب شیوع کرونا در لرستان/ امکانات درمانی محدود است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز پنج شنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره آژانس‌های مسافرتی و گردشگری و اعضای انجمن هتل داران با اشاره به وضعیت نامناسب بیماری کرونا بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا تغییر اوضاع کنونی و مهار شیوع کرونا تاکید کرد.

وی، حوزه گردشگری را یکی از محورهای اصلی توسعه استان نامید که متأسفانه هم در گذشته به آن توجه کافی نشده و هم در سال‌های اخیر به دلیل موضوع سیل ۹۸ و شیوع کرونا به عنوان یک بخش اقتصادی مهم آسیب دیده و دچار خسارت شده است.

استاندار لرستان با اشاره به شرایط نامطلوب شیوع کرونا در استان لرستان، گفت: تا کنون وضعیت استان لرستان در خصوص مدیریت بیماری کرونا به خوبی انجام شده است، اما شرایط امروز مناسب نیست و ضرورت همکاری همه مردم و رعایت عموم از ضروریات است.

خادمی، تصریح کرد: با توجه به امکانات محدود درمانی در مقابله با کرونا لازم است در مواردی سختگیری شده و همه مردم، پای کار بیایند و مقابله با بیماری کرونا فرهنگ سازی شود.

