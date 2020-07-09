آمار جانباختگان کرونا در آذربایجان غربی رکورد زد/۲۰فوتی در ۲۴ساعت

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از بی توجهی مردم به هشدارها و محدودیت‌های اعمال شده در استان برای قطع زنجیره کرونا افزود: در هفته‌های اخیر هر تجمع، هر مراسم عروسی و عزا در استان آمار بالای مبتلا و نیز فوتی‌های ناشی از کرونا را در پی داشته و مردم با وجود این افزایش هیچ توجهی به هشدارها ندارند.

وی با بیان اینکه از امروز محدودیت‌های اعمال شده برای یک هفته دیگر تمدید شد ادامه داد: تنها راه پیشگیری از شیوع این ویروس و قطع زنجیره انتقال خود مراقبتی و استفاده از ماسک به همراه پروتکل‌های بهداشتی است، در این زمینه مردم با احساس مسئولیت در برابر جامعه کادر درمان را یاری دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۷۹۰ بیمار مبتلا به سندرم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری است که از این تعداد ۳۳۲ نفر به بیماری کووید ۱۹ به طور قطع مبتلا و ۴۵۸ نفر نیز مشکوک به بیماری کرونا هستند.

آقازاده از بستری بودن ۱۷۲ بیماری بدحال در بخش آی سی یو بیمارستان‌های استان خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد ۵۲ بیمار به دستگاه ونتیلاتور متصل بوده و در صورت ادامه روند شرایط سختی خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی به ۱۴۲ بیمار جدید بستری شده طی ۲۴ ساعت گذشته در استان اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ نفر نیز در اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند که بیشترین آمار فوتی استان به شمار می‌رود.

وی ارومیه، خوی و میاندوآب را از شهرستان‌های دارای بیشترین آمار مبتلایان و فوتی کرونا در استان معرفی کرد و افزود: متأسفانه با وجود اعمال محدودیت و هشدارهای جدی نسبت به رعایت فاصله اجتماعی همچنان شاهد تجمع و برگزاری مراسم در استان هستیم که طی روزهای آینده وضعیت از حالت موجود نیز بحرانی‌تر خواهد شد.

آقازاده از پای کار آمدن دادستانی ارومیه برای برخورد جدی و قانونی با هر گونه تجمع به خصوص مراسم عروسی و عزا در استان خبر داد و گفت: از مردم انتظار می‌رود این بیماری را جدی گرفته و با خود مراقبتی زمینه کنترل بیماری را فراهم کنند.

افزایش آمار مبتلایان به بیماری کرونا و تداوم وضعیت قرمز استان در حالی است که طی هفته گذشته و هفته جاری محدودیت‌های جدید در برخی مشاغل و اماکن اعمال شده و از امروز این محدودیت‌ها برای یک هفته دیگر نیز تمدید شد.