محموله یک میلیارد ریالی داروی قاچاق در ایلام کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی کیانی عصر پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: در راستای طرح سراسری مبارزه با قاچاق نهاده‌های دامی و در پی رصد اطلاعاتی به عمل آمده مبنی بر اینکه محموله داروهای قاچاق توسط قاچاقچیان دارو در سطح استان در حال تردد است، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، محموله داروهای خارجی قاچاق و خارج از شبکه را در داخل ترمینال شهدای ایلام و در حین بارگیری کشف و ضبط کردند.

سرهنگ کیانی با بیان اینکه ارزش ریالی داروی کشف شده توسط کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: ۲۱ هزار قلم داروی دامی قاچاق در این راستا کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این راستا یک نفر دستگیر شده است، گفت: متهم با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان با بیان اینکه مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی به صورت جدی در دستور کار این پلیس قرار دارد، از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز را در اسرع وقت و از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.