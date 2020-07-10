به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دریاسالار «الکساندر شبیتسکی» روز پنج شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که گروه تروریستی هیأت تحریر الشام شهرک‌های مسکونی در سه استان ادلب، حلب و لاذقیه سوریه را بمباران کرد.

وی در این باره گفت: «ما سه حمله به شهرک‌های مسکونی در استان لاذقیه، یک حمله به روستایی در ادلب و سه حمله به سه شهرک مسکونی در استان حلب توسط تروریست‌های النصره را ثبت کردیم».

با این حال ارتش روسیه تصریح کرد که در منطقه کاهش تنش ادلب ظرف ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد شلیک گلوله ثبت نشده است.

گفتنی است که روز چهارشنبه نیز این گروه تروریستی پنج شهرک مسکونی را در سه استان مذکور گلوله باران کرد.

شایان ذکر است که روز پنجم مارس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ای وی در مورد برقراری آتش بس در ادلب و همچنین ایجاد یک کریدور امنیتی به طول شش کیلومتر در شمال و جنوب بزرگراه «ام ۴» در سوریه توافق کردند.