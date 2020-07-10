کمبود کمباین گرفتاری جدید کشاورزان/هزینه های تولید افزایش یافت

سید جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کشاورزان در پی کمبود کمباین اظهار داشت: در حال حاضر در مناطقی که برداشت محصولات کشاورزی از جمله گندم و کلزا انجام میشود با کمبود کمباین مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا، کمباینداران قیمت کارکرد اعلام شده توسط ستاد غلات کشور را رعایت نمیکنند و حداقل ۱.۵ برابر آن را میگیرند. به عنوان مثال نرخ برداشت جو و گندم آبی با کمباین سنگین وارداتی ۳۵۰ هزار تومان اعلام شده است اما هم اکنون کمباین داران رقمی در حدود ۵۰۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان برای این کار دریافت میکنند.
حسینی افزود: همچنین نرخ برداشت کلزا ۵۲۰ هزار تومان اعلام شده بود اما کمباین داران رقمی در حدود ۷۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان دریافت میکنند که تمام این موارد به معنای افزایش هزینه برای تولید کننده ها است.
این فعال بخش خصوصی همچنین از عدم وجود ناوگان مناسب برداشت کلزا به شدت انتقاد کرد و گفت: کمبود کمباین برداشت کلزا و هد مخصوص برداشت خسارات زیادی به کشاورزان وارد میکند.
حسینی با بیان اینکه هنگام برداشت کلزا با کمباین تخصصی، حدود ۳ درصد وزن محصول برداشت شده ریزش محصول وجود دارد، گفت: در برداشت کلزا با کمباین غیر تخصصی، میزان ریزش حداقل ۲ تا ۳ برابر میشود.
نظر شما