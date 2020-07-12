محمدرضا محبوب فر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت هشدار اصفهان در مقابله با کرونا اظهار داشت: با توجه به لزوم استفاده از ماسک برای محافظت در برابر ویروس کووید ۱۹ لازم است شهروندان در موقع خرید و استفاده از ماسک به نکاتی دقت کنند.

وی افزود: استفاده از ماسک در حفاظت فرد از بیماری کرونا مشروط به رعایت فاصله گذاری فیزیکی و دستورالعمل‌های بهداشتی است.

عضوستادملی مقابله با کرونا با اشاره به الزامی شدن استفاده از ماسک در استان اصفهان، بیان داشت: دسترسی به ماسک استریل و بسته بندی شده در استان اصفهان بسیار محدود شده است.

وی بیان داشت: مدیریت ستاد استانی مقابله با کرونا در خصوص افزایش تولید ماسک استاندارد دقت داشته باشد.

محبوب فر توصیه کرد: با توجه به موج گیری بیماری کرونا، شهروندان در استفاده از ماسک بهداشتی دقت کنند.

وی اضافه کرد: باید از خرید ماسک از دست‌فروش ها و مکان‌هایی که ماسک غیراستاندارد را عرضه می‌کنند خودداری شود.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه ماسک‌های استاندارد و استریل دارای نشان تجاری است، گفت: لازم است بعد از تهیه ماسک‌های پارچه‌ای وکیوم شده قبل از استفاده آن را شست و با اتو ضدعفونی کرد.