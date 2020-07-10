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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۹

رژیم صهیونیستی ۳ نفر را در مرز لبنان بازداشت کرد

رژیم صهیونیستی ۳ نفر را در مرز لبنان بازداشت کرد

منابع رسانه ای اعلام کردند که رژیم صهیونیستی سه نفر را در مرز لبنان با اراضی اشغالی بازداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی اخیراً تحرکاتی را در مرز لبنان و اراضی اشغالی انجام داده است.

بر اساس این گزارش، منابع رسانه ای اعلام کردند که نظامیان صهیونیست سه نفر را در مرز لبنان و فلسطین اشغالی بازداشت کردند.

برخی رسانه های صهیونیست مدعی شدند که افراد بازداشت شده در نزدیکی حصار امنیتی درحال گذر از لبنان به سمت فلسطین اشغالی بودند.

این رسانه ها اعلام کردند که احتمال می رود تابعیت افراد بازداشت شده سودانی باشد.

مقامات رژیم صهیونیستی تاکنون درباره اقدام خود در بازداشت ۳سه نفر در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی، هیچ اظهارنظری نکرده اند.

کد مطلب 4970309

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