عبدالله ویسی: بازی استقلال و پارس جنوبی زودتر برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در نشست خبری پیش از بازی پیکان با گل گهر سیرجان گفت: بازی ها هرچه به هفته های آخر کشیده می شود، حساستر و پراسترس تر می شود. بازی با گل گهر پایاپای می شود چون دو تیم برای سقوط نکردن می جنگند. امیدوارم سه امتیاز را بگیریم و شرایطمان را بهتر کنیم.

وی درباره برد مقابل ذوب آهن در هفته گذشته، تاکید کرد: اگر نوبتی هم بود نوبت ما بود ببریم. بچه ها دیگر خسته شده بودند. فرقی نداشت با چه تیمی بازی داریم. خدا را شکر شرایط به نفع ما رقم خورد و توانستیم بعد از ۱۷-۱۸ سال در اصفهان برنده شویم.

سرمربی پیکان درباره میزان شناختش از گل گهر تصریح کرد: دو بازی گذشته این تیم را دیدیم. گل گهر تیم گردن کلفتی است و نسبت به نیم فصل اول بهتر است. آنها با باخت به بازی می آیند و ما با برد. شرایط تقریبا یکسان است وی از نظر روحی و روانی ما بهتر هستیم. امیدوارم برنده بازی باشیم.

ویسی در خصوص عدم برگزاری بازی پارس جنوبی و استقلال و تاثیر آن بر تیم های پایین جدول گفت: فدراسیون و سازمان لیگ تصمیم می گیرند. اگر این بازی زودتر برگزار شود بهتر است چون امتیازش برای بالا و پایین جدول مهم است. امیدوارم زودتر تصمیم بگیرند تا تیمی ضرر نکند.

سرمربی پیکان درباره انتها جدولی بودن تیم های پرامکاناتی مثل ذوب آهن، پیکان و گل گهر گفت: جای پیکان اینجای جدول نبود. جای ذوب آهن هم انتهای جدول نیست. گاهی این اتفاقات رخ می دهد و بازیکنان از نظر روحی و روانی خراب می شوند. این تیم ها از نظر مالی ساپورت می شوند و امکاناتشان فوق العاده است و باید در فوتبال باشند چون در فوتبال هزینه می کنند. امیدوارم تیم هایی که امکانات خوبی دارند در لیگ بمانند. مثل بقیه نباشند که امکانات ندارند تا لیگ ما بالا و پایین داشته باشد.

ویسی در خصوص غایبان پیکان در بازی با گل گهر، گفت: شهریار مغانلو و امیرحسین کریمی را به خاطر محرومیت ندارم. شیخ سلیمانی و حق وردی هم مصدوم هستند.

سرمربی پیکان در پایان در مورد احتمال سقوط این تیم به لیگ دسته اول، اظهار کرد: روز اول که تیم را گرفتم گفتم صد درصد تلاش می کنیم تیم در لیگ برتر بماند. با یک برد شرایطمان بهتر شده است. از مدیریت کارخانه هم تشکر می کنم که سر تمرین آمد. صد درصد وجودمان را می گذاریم تا در لیگ بمانیم. این کار نشدنی نیست.