به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جلالی در نشست خبری پیش از بازی با پیکان اظهار داشت: فوتبال فراز و نشیب های زیادی دارد و حال که ما در چنین شرایط زمانی هستیم، این فراز و نشیب بیشتر است. خیلی مهم است زمانی که شرایط سخت است نا امید نشویم و زمانی که در دوره خوب و صعود هستیم، مغرور نشویم.

وی اضافه کرد: در دو بازی پیاپی بعد از شروع مجدد بازی‌ها سعی کردیم تیم را از نظر روحی بازسازی کنیم.

سرمربی گل گهر بیان داشت: در بازی با سپاهان خیلی خوب نبودیم اما برابر شهر خودرو باخت ناباورانه ای آوردیم همه تیم خوب بود و در دقیقه ۹۰ موقعیتی دادیم که باورمان نمی شد. در این دو هفته مقابل تیم های دوم و سوم جدول شکست خوردیم اما به هر صورت همیشه دو شکست متوالی می تواند فشارهایی را در پی داشته باشد.

جلالی تصریح کرد: در فوتبال اصطلاحی داریم که می گوید «زمانی که خوب نیستیم و می‌بریم باید نگران باشیم، اما زمانی که خوب هستیم و نمی‌بریم حق داریم نسبت به آینده امیدوار باشیم». من این موضوع را به بچه‌های تیم گفته‌ام و مطمئن باشید فردا یک چهره متفاوت و بشاش از این تیم خواهیم دید.

وی خاطر نشان ساخت: نتیجه این بازی در جدول مهم و تاثیر گذار است و برای همین بازیکنان ما نسبت به این بازی احساس مسئولیت بالایی دارند و به بازی خیلی امیدوار هستند.

جلالی در خصوص شناخت از بازیکنان تیم رقیب گفت: شناخت خوبی از نفرات پیکان دارم چون خیلی از آنها در گذشته شاگرد خودم بودند و خیلی های آنها را از تیم های پایه آورده‌ام. اما در فوتبال نمی‌توان به گذشته استناد کرد و همیشه شرایط روز ملاک هست. تمرکز ما روی بازی آنها با ذوب آهن و پرسپولیس است. شناخت خوبی از تیم مقابل داریم و این شناخت را به بازیکنان انتقال دادیم و وقتی تیم از حریفش شناخت خوبی دارد می‌تواند بازی خوبی انجام بدهد.

سرمربی گل گهر دو باخت متوالی جلوی هر تیمی هم که باشد فشار هایی به دنبال دارد، اما من، مسئولان باشگاه و اعضای هیات مدیره همه این اتفاق نظر را داشتیم تا جایی که می‌توانیم باید روحیه بهتر شدن برای آینده را بالا ببریم و این کاری است که در روزهای گذشته انجام دادیم.

جلالی با اشاره به این که برای این بازی نه محرومی داریم و نه مصدوم، بیان داشت: الان تیم ما در وضعیتی قرار دارد که لازم نیست نگاه مان به بازیهای دیگر باشد و خودمان می‌توانیم سرنوشت مان را تعیین کنیم و همه تیم ما این مضوع را درک کرده و نگاه مان به نتایج بازیهای دیگر نیست.

کارشناس فوتبال ادام داد: این موضوع مهمی است که چند تیم خوب مثل ذوب آهن و سایپا در پایین جدول هستند و باید روی این موضوع تحقیق و بررسی صورت گیرد. بعضی تیم ها خوب بازی می کنند و پایین جدول قرار دارند و بعضی تیم ها فرد محور هستند و یا بازی ساده می کنند و بالای جدول ایستاده اند و این یعنی یک جای کار مشکل است.

وی تصریح کرد: وقتی یک لیگ ۱۰ ماه طول بکشد، طبیعی باشد بازخوردهای آن هم طبیعی و مثبت است و جدول هم بیشتر جنبه واقعی به خود می گیرد. اما وقتی این لیگ تا همین جا ۱۴ ماه طول کشیده، بازخوردها طبیعی و مثبت نیست.