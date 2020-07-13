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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۹

مدیرکل ارشاد خراسان شمالی:

مهلت ثبت‌نام تسهیلات کرونایی مشاغل هنری تا پایان ماه جاری است

مهلت ثبت‌نام تسهیلات کرونایی مشاغل هنری تا پایان ماه جاری است

بجنورد- مدیر کل ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا در حوزه فرهنگ و هنر تا پایان تیرماه مهلت دارند با ثبت نام در سامانه کارا از تسهیلات کرونایی بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، حسین فرخنده، با بیان اینکه تسهیلات ۲۴ ماهه و با نرخ سود ۱۲ خواهد بود، افزود: این تسهیلات در سه سقف ۱۶ میلیون تومان برای کارفرمایان دارای کدکارگاه به ازای هر کارمند یک کارکن شاغل بنگاه، ۸ میلیون تومان برای کارفرمایان خویش فرما و ۶ میلیون تومان برای آزادکاران فاقد بیمه پرداخت می‌شود.

وی، با اشاره به اینکه ۷۹ رسته فعالیت زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول طرح دریافت تسهیلات کرونا است، اظهارکرد: تاکنون ۸ بنگاه آسیب دیده از کرونا (حوزه فرهنگ و هنر) در خراسان شمالی برای دریافت تسهیلات در سامانه کارا تقاضای خود را ثبت کرده اند.

فرخنده ادامه داد: متقاضیان به محض دریافت پیامک بر اساس کد ملی، باید فرایند ثبت‌نام و ارائه مشخصات اولیه را تکمیل کنند و سپس اطلاعات ثبت شده به بانک‌های عامل ارسال و مراحل پرداخت تسهیلات را آغاز کنند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به ثبت نام کسب و کارهای فرهنگی و هنری آسیب‌دیده در بحران کرونا برای دریافت تسهیلات در سامانه کارا کرده است که متقاضیان مشمول این طرح می‌توانند با مراجعه به سامانه کارا برای تسهیلات کرونا ثبت نام کنند.

کد مطلب 4970365

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