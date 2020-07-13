به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، حسین فرخنده، با بیان اینکه تسهیلات ۲۴ ماهه و با نرخ سود ۱۲ خواهد بود، افزود: این تسهیلات در سه سقف ۱۶ میلیون تومان برای کارفرمایان دارای کدکارگاه به ازای هر کارمند یک کارکن شاغل بنگاه، ۸ میلیون تومان برای کارفرمایان خویش فرما و ۶ میلیون تومان برای آزادکاران فاقد بیمه پرداخت می‌شود.

وی، با اشاره به اینکه ۷۹ رسته فعالیت زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول طرح دریافت تسهیلات کرونا است، اظهارکرد: تاکنون ۸ بنگاه آسیب دیده از کرونا (حوزه فرهنگ و هنر) در خراسان شمالی برای دریافت تسهیلات در سامانه کارا تقاضای خود را ثبت کرده اند.

فرخنده ادامه داد: متقاضیان به محض دریافت پیامک بر اساس کد ملی، باید فرایند ثبت‌نام و ارائه مشخصات اولیه را تکمیل کنند و سپس اطلاعات ثبت شده به بانک‌های عامل ارسال و مراحل پرداخت تسهیلات را آغاز کنند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به ثبت نام کسب و کارهای فرهنگی و هنری آسیب‌دیده در بحران کرونا برای دریافت تسهیلات در سامانه کارا کرده است که متقاضیان مشمول این طرح می‌توانند با مراجعه به سامانه کارا برای تسهیلات کرونا ثبت نام کنند.