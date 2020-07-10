دیدار جدید با آمریکائی ها منتفی است اما احتمال شگفتانه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کیم یو جونگ» خواهر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، احتمال انجام دیدار و مذاکرات جدید میان مقامات این کشور با مقامات امکریکایی را بعید دانست اما اظهار داشت که امکان وقوع یک سورپرایز (شگفتانه) وجود دارد.

وی در ادامه عنوان داشت که در شرایط فعلی هر گونه دیدار و مذاکره ای فقط به نفع آمکریکایی ها خواهد بود.

«کیم یو جونگ» در بیانیه ای که توسط خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر شد آورده است: نظر شخصی من این است که امسال هیچ اجلاسی بین ایالات متحده و کره شمالی برگزار نمی شود. تا زمانی که هیچ تغییر قاطعی در رفتار ایالات متحده رخ ندهد اجلاس دیگری بین کره شمالی و ایالات متحده حداقل برای ما، غیر ضروری و بی فایده است.

خواهر رهبر کره شمالی با این حال یادآوری کرد این اظهارات به این معنا نیست که کره شمالی قصد خلع سلاح ندارد.

او افزود: «ما نمی گوییم که قصد نداریم در راستای خلع سلاح گام برداریم اما می گوییم که اکنون نمی توانیم این کار را انجام دهیم».

این در حالی است که «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود درباره از سرگیری گفتگوها با کره شمالی بسیار امیدوار است و واشنگتن به تلاش های خود برای از سرگیری این مذاکرات ادامه می دهد