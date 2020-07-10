ماکرون هم خواستار خودداری تل آویو از اجرای طرح الحاق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، در تماس تلفنی با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل، الحاق کرانه باختری را خلاف قوانین بین‌المللی خواند و از نتانیاهو خواست تا از اجرای این طرح خودداری کند.

ماکرون در این تماس تلفنی تاکید کرد: چنین اقدامی خلاف قوانین بین‌الملل است و احتمال تحقق راه‌حل دو دولتی به عنوان یک مبنای صلح منصفانه و پایدار میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را به خطر می‌اندازد.

موضوع الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی، برای مردم فلسطین و جهان اسلام بسیار مهم است و از همین رو است که اغلب شخصیت‌های مسلمان به این موضوع واکنش نشان داده و به شدت درباره عواقب اجرایی شدن چنین موضوعی هشدار داده‌اند.

طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی از جمله مهم‌ترین محورهای کارزار انتخاباتی بنیامین نتانیاهو برای تصدی دوباره سمت نخست وزیری بوده است. او قول داده بود که بیش از ۱۳۰ شهرک در کرانه باختری و دره رود اردن که اسرائیل از سال ۱۹۶۷ آن را اشغال کرده را به سرزمین‌های اشغالی الحاق کند. شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار اشغالگر را در خود جای داده‌اند.

در اصل رژیم صهیونیستی قصد اشغال رسمی کرانه باختری و تمام شهرک‌های صهیونیستی در آن را دارد که حدود ۳۰ درصد از مساحت این منطقه را تشکیل می‌دهد.