به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در نوزدهمین هفته برگزار نشدن نماز جمعه در کشور، مطالبی را در مورد معنای عفاف و حجاب، تفاوت عفاف با حجاب، لزوم حفظ آن برای مردان و زنان مسلمان، اهمیت آن در اسلام و نقش حفظ عفت در سلامت جامعه بیان کرد.
امام جمعه مشهد با اشاره به روز عفاف و حجاب، گفت: ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۱۴، مسجد گوهرشاد، قتلگاه صدها، بلکه هزاران انسان بیگناه شد؛ افرادی که بهخاطر حمایت از نوامیس خودشان و از حجاب زنان به عرصه آمدند و این جریان بیانگر حمیت و غیرت مردان در حفظ حجاب نوامیسشان در فرهنگ دین، فرهنگ شیعه و ارادتمندان به ساحت ولایت اهلبیت (ع) است.
وی بر ضرورت حفظ حجاب و عفاف در جامعه تاکید کرد و افزود: عفت تنها حجاب نیست، بلکه حجاب مصداق عفت است. عفت در مردان و زنان، حفاظت درونی در مقابل فساد و انحراف است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی، حجاب را مانع تبدیلشدن زن به ابزار بیعفتی دیگران دانست و بیان کرد: امروز در زندگانیهای داخلی و خانوادگی خودمان حتی در خانوادههای متدین، غیر از مشکل حجاب، مشکل عفاف نیز داریم؛ معمولاً خواهران ما در خانوادههای متدین حجاب ظاهری و دینیشان محفوظ است، اما در ارتباطات داخلی خانوادگی و فامیلی، عفت رو به ضعف رفته؛ این در حالی است که در زمانهای قدیم، عفت در خانوادههای متدین بسیار کامل بود.
امام جمعه مشهد گفت: اما در حال حاضر، یک دختر عمو با پسر عمویش برخوردی دارد همانند برخورد خواهر با برادر و این درست نیست، عزیزانی که در رأس خانواده هستند، از نفوذ خودشان استفاده کنند و مسئله عفت را در کانون خانوادههای متدین بهعنوان یک اصل مد نظر قرار بدهند.
وی با بیان اینکه در غیر از چادر نیز میتوان حجاب واجب را رعایت کرد، چادر را پوشش زنان ایرانی پیش از اسلام عنوان کرد و گفت: زنان ایرانی چادرهای مخصوص سفیدرنگی سر خودشان میکردند، کلاههایی میگذاشتند و چادر را از بالای کلاه بر بدن خودشان کاملاً شامل میکردند که این کلاهها مانع از آن میشدند که قد خانم ارزیابی بشود که بلند است یا کوتاه؛ این پوشش زنان ایرانی قبل از اسلام در زمان ساسانیان بود و به فرهنگ اسلام منتقل شد.
آیتالله علمالهدی با ذکر روایتی در خصوص پوشش زنان انصار، چادر را توصیه شده قرآن دانست و بیان کرد: در مواقعی که بلایی نازل میشود، مثل الان که ویروس منحوس کرونا آمده، هر عملی را انجام بدهیم که مورد رضایت خدا باشد، مشمول رحمت خدا قرار میگیریم و بلا از ما دفع میشود، اما اگر بیاییم عملی را انجام بدهیم که موجب غضب و خشم خدا است، خدا رحم نمیکند.
وی بیحجابی را دهنکجی به پیغمبر (ص)، اسلام و خدا عنوان کرد و ادامه داد: وقتی بنا شد در جامعهای به خدا دهنکجی شود، طبیعی است که خدا به این جامعه رحم نمیکند و عذاب بیشتر نازل میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: نمیگوییم این ویروس عذاب خدا بر مردم است؛ خدا ما را در دنیا عذاب نمیکند، چون میفرماید «ای پیغمبر ما افراد را عذاب نمیکنیم در حالیکه تو در بین آنان باشی»، ما را نیز خدا عذاب نمیکند چون وجود اقدس مولا امام زمان (عج) در بین ما است، اما زمانی این بلا از ما دفع میشود که ما وسیله ترحم پروردگار را فراهم کنیم نه وسیله غضب خدا.
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