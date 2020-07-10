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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۱۲

لاوروف؛

مسائل داخلی آمریکا پشت پرده جنجال سازی نیویورک تایمز است

مسائل داخلی آمریکا پشت پرده جنجال سازی نیویورک تایمز است

وزیر خارجه روسیه امروز جمعه در اظهاراتی به جنجالی که در پی انتشار گزارشی ادعایی نیویورک تایمز بوجود آمده واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، در واکنش به جنجالی که در پی انتشار گزارش نیویورک تایمز بوجود آمده گفت: مسائل داخلی آمریکا پشت پرده گزارش نیویورک تایمز بوده است. 

چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شده بود که روسیه به شبه نظامیان مرتبط با طالبان در افغانستان پول می دهد تا اقدام به کشتن نیروهای ائتلاف از جمله نظامیان آمریکایی کنند. 

در همین رابطه «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا در اظهاراتی تائید کرد که دستور انجام تحقیق درباره گزارش جنجالی نیویورک تایمز که در خصوص رابطه طالبان با روسیه بوده را صادر کرده است. 

این دستور در حالی صادر شده که مقامات مختلف آمریکایی از جمله «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، در ابتدا منکر وجود چنین رابطه ای شده بودند. 

کد مطلب 4970476
عبدالحمید بیاتی

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