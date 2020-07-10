پنجمین برد متوالی پرسپولیس در تبریز رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی توانست ماشین سازی تبریز را در هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر ایران با نتیجه یک بر صفر شکست دهد که این برد باعث شد سرخپوشان پایتخت به امتیاز ۵۶ رسیده و یک گام دیگر به کسب پوکر قهرمانی نزدیک شود.

سرخپوشان پایتخت در حالی پنجمین برد خود را مقابل ماشین سازی کسب کردند که بار دیگر مهدی ترابی توانست تک گل تیمش را همچون بازی قبلی با شاهین شهرداری بوشهر به ثمر برساند.

البته این گل بر خلاف هفته گذشته از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید تا یحیی گل محمدی به خوبی بتواند با وجود چند بازیکن مصدوم و محروم تیمش را به ماندن در مسیر پیروزی عادت دهد.

پرسپولیس با کسب پیروزی مقابل ماشین سازی و قبل از اتمام بازی های این هفته که فردا شنبه در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد به ۱۵ امتیاز اختلاف با سپاهان و شهرخودرو که در رده های دوم و سوم جدول هستند رسید.