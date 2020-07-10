روسیه و چین قطعنامه ضدسوری شورای امنیت را وتو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه ضدسوری شورای امنیت سازمان ملل متحد با وتوی چین و روسیه مواجه شد.

بر اساس این گزارش، روسیه و چین جمعه شب قطعنامه شورای امنیت درباره ورود کمک‌های بشردوستانه به سوریه بدون هماهنگی با دولت مرکزی این کشور را وتو کردند.