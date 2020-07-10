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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۳۱

شامگاه جمعه؛

روسیه و چین قطعنامه ضدسوری شورای امنیت را وتو کردند

روسیه و چین قطعنامه ضدسوری شورای امنیت را وتو کردند

روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ورود کمک های انسانی به سوریه بدون اجازه دمشق را وتو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه ضدسوری شورای امنیت سازمان ملل متحد با وتوی چین و روسیه مواجه شد.

بر اساس این گزارش، روسیه و چین جمعه شب قطعنامه شورای امنیت درباره ورود کمک‌های بشردوستانه به سوریه بدون هماهنگی با دولت مرکزی این کشور را وتو کردند.

کد مطلب 4970530

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