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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۷

مرکز استعدادهای درخشان وزارت بهداشت به کروناروایت پیوست

مرکز استعدادهای درخشان وزارت بهداشت به کروناروایت پیوست

مدیر مرکز استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، از همراهی این مرکز با رویداد «کروناروایت: ثبت لحظه‌های ماندگار» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین پاسالار، در دیدار با مدیران کروناروایت، ضمن ارزشمند خواندن ثبت اسناد مربوط به جانفشانی‌های جامعه بهداشت و درمان در مقابله با کرونا، برای همراهی با این پروژه اعلام آمادگی کرد و مشارکت در برگزاری المپیاد علمی دانشجویان پزشکی در بخش «کرونا به روایت علوم انسانی» را نقطه عزیمت این همراهی دانست. 

در این دیدار، مسعود حبیبی معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی و محمد کیاسالار دبیر کروناروایت، اهداف و برنامه‌های رویداد «کروناروایت» را تشریح کردند.

سپس علیرضا منجمی دبیر کمیته علمی حیطه علوم انسانی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی و حمیدرضا نمازی مدیر بخش کرونا به روایت علوم انسانی در مجموعه کروناروایت، پیشنهادهایی در راستای افزیش اثربخشی این همگرایی ارائه کردند و در نهایت، پروین پاسالار خواستار تدوین سازوکار این همکاری در قالب کارگروه‌های مشترک شد تا دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در حیطه علوم انسانی با محوریت کرونا و در همراهی با کروناروایت سامان یابد.

رویداد کروناروایت در ۱۰ بخش جداگانه برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند آثار خود را در وبسایت نظام پزشکی به نشانی irimc.org در سامانه کروناروایت ثبت کنند.

کد مطلب 4970618

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