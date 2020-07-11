مرکز استعدادهای درخشان وزارت بهداشت به کروناروایت پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین پاسالار، در دیدار با مدیران کروناروایت، ضمن ارزشمند خواندن ثبت اسناد مربوط به جانفشانی‌های جامعه بهداشت و درمان در مقابله با کرونا، برای همراهی با این پروژه اعلام آمادگی کرد و مشارکت در برگزاری المپیاد علمی دانشجویان پزشکی در بخش «کرونا به روایت علوم انسانی» را نقطه عزیمت این همراهی دانست.

در این دیدار، مسعود حبیبی معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی و محمد کیاسالار دبیر کروناروایت، اهداف و برنامه‌های رویداد «کروناروایت» را تشریح کردند.

سپس علیرضا منجمی دبیر کمیته علمی حیطه علوم انسانی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی و حمیدرضا نمازی مدیر بخش کرونا به روایت علوم انسانی در مجموعه کروناروایت، پیشنهادهایی در راستای افزیش اثربخشی این همگرایی ارائه کردند و در نهایت، پروین پاسالار خواستار تدوین سازوکار این همکاری در قالب کارگروه‌های مشترک شد تا دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در حیطه علوم انسانی با محوریت کرونا و در همراهی با کروناروایت سامان یابد.

رویداد کروناروایت در ۱۰ بخش جداگانه برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند آثار خود را در وبسایت نظام پزشکی به نشانی irimc.org در سامانه کروناروایت ثبت کنند.