علی امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: این بیمار ۱۵ تیرماه با علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان غرضی سیرجان بستری و نتیجه آزمایش‌شان مثبت شد.

پزشک معالج این بیمار افزود: بیمار با ۹۴ سال سن، داشتن نارسایی قلبی و بیماری مزمن ریوی، با علائمی از جمله سرفه و تنگی نفس به بیمارستان مراجعه کرد و با توجه به مراجعه به موقع از زمان شروع علائم، علی رغم درگیری ریوی با تلاش کادر درمانی بهبود یافت که این خبری مسرت بخش است و پس از ترخیص از بیمارستان، دوره نقاهت خود را در قرنطینه سپری خواهند کرد.

امجدی با اشاره به سیر صعودی آمار بیماران بستری کرونا در سیرجان ادامه داد: از مردم فهیم سیرجان می‌خواهیم، حال که پزشکان و پرسنل بهداشتی و درمانی دلسوزانه و با تمام وجود در این شرایط در حال خدمتگزاری هستند، توصیه‌های پزشکی را جدی گرفته و با حساسیت ویژه‌، ماسک زدن، بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

گفتنی است پیش از این نیز در خردادماه، مرد ۹۰ ساله‌ای در سیرجان کرونا را شکست داد و بهبود یافت.