به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیر رحمت الهی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی کسب اخبار واصله از دوستداران میراث فرهنگی مبنی بر جابه جایی و حمل و نقل تعدادی شئ تاریخی موضوع به صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت استان کرمانشاه قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم، اکیپی مجرب از نیروهای حفاظت با هماهنگی مقام قضائی و همراهی عوامل انتظامی به محل مورد نظر عزیمت و ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی خودرو شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه متوقف و در بازرسی از آن ۱۶۷ قلم شئ تاریخی شامل: جام، کاسه مفرغی، عطردان، تبرزین، سرپیکان، دستبند، سنجاق قفلی، آویزهای تزئینی، گوشواره، انگشتر، پیکرک حیوانی و مهر استوانه‌ای از وی کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی استان، اشیا مکشوفه دارای ارزش تاریخی و قدمت اشیا هزاره اول پیش از میلاد و دوره اسلامی تخمین زده شده است.

سردار رحمت الهی با اشاره به دستگیری متهم و معرفی وی به مراجع قضائی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت با شماره تماس ۰۹۶۶۲ (پل ارتباطی مردم با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و یگان حفاظت) گزارش و در پیشگیری از جرایم و تأمین امنیت جامعه سهیم باشند.