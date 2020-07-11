رضا زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته بهزیستی نخستین مانور اورژانس اجتماعی در شهرستان مهریز با شعار ارتقا سلامت اجتماعی در خانواده، شفافیت، تحول خدمت، برگزار میشود.
وی افزود: مانور اورژانس اجتماعی به مدت یک هفته با هدف آشنایی بیشتر مردم با خدمات و اقدامات اورژانس اجتماعی در شهرستان مهریز برگزار میشود.
زارع ادامه داد: هم اکنون اورژانس اجتماعی شهرستان مهریز در سطح ۳ قرار دارد و به صورت ۲۴ ساعته برای رفاه و آسایش همشهریان در حال ارائه خدمت است.
رئیس بهزیستی شهرستان مهریز تصریح کرد: مرکز اورژانس شهرستان مهریز داری خط ۱۲۳ خدمات سیار اورژانس اجتماعی، مرکز مداخله در بحران، مرکز تحکیم خانواده همچنین پایگاه خدمات اجتماعی فعال است.
زارع عنوان کرد: در سال گذشته اورژانس اجتماعی به ۴۱۴ نفر در زمینه تحکیم بیان خانواده خدمات مشاورهای و مددکاری اجتماعی در زمینههای مداخله در بحران به ۴۰۵ نفر و مددکاری به ۸۵ نفر خدمات ارائه داده است.
وی با اشاره به برنامههای هفته بهزیستی یادآور شد: در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا تمام مراسم افتتاحیه و برنامههای ویژه این هفته لغو شده است.
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