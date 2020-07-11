به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، هشتمین قسمت از برنامه «شکلات تلخ» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی امروز شنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۳:۳۰ به تحلیل و بررسی نقش و حضور NGO ها و سازمان‌های مردم ‌نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی می پردازد.

تهیه کننده و کارگردان برنامه مستند محور «شکلات تلخ» عنوان کرد: اصولا بسیاری از ارگان‌ها و مسئولان در حوزه آسیب‌های اجتماعی به خصوص کودکان کار با برشمردن سرفصل‌ها، دلایل، نوع آسیب، شیوه گره‌گشایی و ... نشان می‌دهند که بر موضوع اشراف کامل دارند و مسیر مرتفع کردن ماجرا را می‌شناسند اما سوال اینجاست که چرا کماکان در کوچه و خیابان شاهد حضور کودکان کار هستیم و هیچ اتفاق تأثیرگذاری رخ نداده است.

وی ادامه داد: قطعا یک برنامه تلویزیونی نمی‌تواند به تنهایی در انعکاس آنچه در این باره در شهر رخ می‌دهد موفق عمل کند همان طور که یک سازمان یا ارگان نمی‌تواند در خصوص ساماندهی، توانمندسازی و در پایان نجات این کودکان تأثیر چندانی داشته باشد. قطعا این مسئله به عزمی ملی نیازمند است و بدیهی است که تا درد در نزدیک‌ترین فاصله از ما قرار نگیرد برای آن اقدامی موثر نخواهیم داشت. شیوع کرونا ثابت کرد هرگاه دست در دست هم گذاشتیم و یک سرمایه اجتماعی شکل گرفت نتیجه مطلوب مملوس بود و هر گاه وظایف خود را به گردن دیگران انداختیم محصول زیانی بود که دامن همه را گرفت.

احمدی در پایان گفت: در برنامه شنبه به نمونه‌هایی از اقدامات مردمی در خصوص کودکان کار خواهیم پرداخت که قطعا به حمایت بیشتری برای موفقیت نیاز دارند.

برنامه «شکلات تلخ» کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیماست که با اجرای مهدی اسماعیل تبار روانشناس فرهنگی و محمد جان نثاری فعال فرهنگی روزهای شنبه و سه شنبه حوالی ساعت ۱۳:۳۰ پخش می شود و تکرار آن یکشنبه و چهارشنبه هر هفته حوالی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد خواهد بود.