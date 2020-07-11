به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هیأت دولت در حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی جزو کسب و کارهای آسیب دیده از این بیماری معرفی شدند و این بانک با هدف افزایش توان تولیدی واحدهای یاد شده، به آن دسته از واحدهایی که سررسید اقساط آنان اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ است، برای یک دوره تولید (حداکثر یکسال) مهلت داد.

بر اساس این گزارش، بانک عامل حوزه کشاورزی برای سایر واحدهای مرغداری آسیب دیده از مشکلات اقتصادی (واحدهای مرغداری فعال) که مشمول مصوبه یاد شده نمی‌شوند نیز مساعدت‌هایی خواهد کرد و در صورت ارائه درخواست کتبی واحدهای مذکور، با وصول ۲۰ درصد بدهی سررسید شده نسبت به تقسیط مجدد بدهی آنان (جاری یک دوره و سرمایه‌ای ۵ سال) اقدام خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: در صورت تأیید و معرفی این واحدها از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، با وصول ۷.۵ درصد از بدهی سررسیده، مابقی بدهی آنان (جاری یک دوره و سرمایه‌ای حداکثر تا ۵ سال) مجدداً تقسیط خواهد شد.

شعب بانک عامل حوزه کشاورزی مجاز خواهند بود ۶ درصد جرایم وجه التزام تعلق گرفته به بدهی واحدهای مذکور را در زمان امهال به صورت مشروط مورد بخشودگی قرار دهند.