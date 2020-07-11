به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اقدامات خصمانه ایالات متحده آمریکا در سوریه همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، آمریکاییها بار دیگر به سرقت نفت سوریه مبادرت ورزیدهاند. رسانههای سوری اعلام کردند که محمولهای جدید از منابع نفتی سوریه توسط واشنگتن به سرقت رفته است.
این اتفاق در مناطق تحت اشغال تروریستهای آمریکایی رخ داده است. بدین ترتیب، ۳۵ دستگاه کامیون حامل سوخت از میادین نفتی سوریه توسط آمریکاییها به عراق قاچاق شده است.
کامیونهای حامل سوخت از طریق گذرگاه غیرقانونی «الولید» در حومه «الیعربیه» در استان «الحسکه» در شمال شرق سوریه قاچاق شدهاند.
این اولین باری نیست که تروریستهای آمریکایی اقدام به سرقت و قاچاق منابع نفتی سوریه میکنند؛ پیشتر نیز رئیس جمهور آمریکا اذعان کرده بود که هدف این کشور از حضور نظامی در سوریه غارت ثروتهای نفتی آن است.
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