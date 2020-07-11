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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۱

چاوش اوغلو اعلام کرد؛

ترکیه و انگلیس در آستانه عقد قرارداد آزاد تجاری هستند

ترکیه و انگلیس در آستانه عقد قرارداد آزاد تجاری هستند

وزیر خارجه ترکیه امروز شنبه اعلام کرد آنکارا و لندن در آستانه عقد قرارداد آزاد تجاری برای دوران پسا برگزیت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه، که هفته گذشته به انگلیس سفرکرده و با «دومنیک راب» همتای بریتانیایی خود دیدار کرده بود، امروز شنبه اعلام کرد که آنکارا و لندن در آستانه عقد قرارداد آزاد تجاری هستند. 

این قرارداد آزاد تجاری مربوط به دوران پسا برگزیت است. 

بر اساس اظهارات چاوش اوغلو، ترکیه و انگلیس مذاکرات خوبی را در بخش های کشاورزی و مبادله کالا و خدمات دارند و به زودی قرارداد آزاد تجاری میان دو کشور به امضا می رسد. 

توافق انگلیس و ترکیه برای عقد قرارداد آزاد تجاری برای دوران پسا برگزیت در حالی است که هنوز تکلیف نوع رابطه لندن با اتحادیه اروپا در این دوره مشخص نیست و آخرین دور از مذاکرات دو طرف که هفته گذشته انجام شد بدون رسیدن به نتیجه ای خاص و به دلیل اختلاف نظر طرفین پیش از رسیدن به روز پایانی به کار خود خاتمه داد.

کد مطلب 4970998
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • خان اوغلان.خ. اهری IR ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      در حالی که آلمان و ترکیه روابط و پیوندهای اقتصادی تکنولوژیک را توسعه داده اند و روابط فرانسه با ترکیه کم رونق شده به نظر می رسد انگلستان جای خالی ظرفیت های فرانسه را پر خواهد کرد .ر

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