ترکیه و انگلیس در آستانه عقد قرارداد آزاد تجاری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه، که هفته گذشته به انگلیس سفرکرده و با «دومنیک راب» همتای بریتانیایی خود دیدار کرده بود، امروز شنبه اعلام کرد که آنکارا و لندن در آستانه عقد قرارداد آزاد تجاری هستند.

این قرارداد آزاد تجاری مربوط به دوران پسا برگزیت است.

بر اساس اظهارات چاوش اوغلو، ترکیه و انگلیس مذاکرات خوبی را در بخش های کشاورزی و مبادله کالا و خدمات دارند و به زودی قرارداد آزاد تجاری میان دو کشور به امضا می رسد.

توافق انگلیس و ترکیه برای عقد قرارداد آزاد تجاری برای دوران پسا برگزیت در حالی است که هنوز تکلیف نوع رابطه لندن با اتحادیه اروپا در این دوره مشخص نیست و آخرین دور از مذاکرات دو طرف که هفته گذشته انجام شد بدون رسیدن به نتیجه ای خاص و به دلیل اختلاف نظر طرفین پیش از رسیدن به روز پایانی به کار خود خاتمه داد.