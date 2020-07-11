جدیدترین روش کاشت مو در ایران چیست ؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی صحبت از کاشت مو می‌شود، بسیاری از افراد به دنبال جدیدترین و تازه‌ترین روش‌های انجام این کار هستند. چرا که چنین روش‌هایی، ضعف روش‌های قبلی را برطرف کرده‌اند و از قدرت و اثربخشی بیشتری برخوردار هستند. فرآیند کاشت مو نسبت به اولین سال‌های انجام آن در دنیا، امروزه کاملاٌ متحول شده و ساز و کارهای جدیدی پیدا کرده است. هدف از این تحول، به حداقل رساندن آثار جانبی، از بین بردن آثار باقی مانده از این فعالیت روی سر و بدن و همچنین به حداکثر رساندن نتایج مطلوب است.

اگر می‌خواهید جدیدترین روش کاشت مو در ایران را برای خود در نظر بگیرید، باید ابتدا مرکزی را انتخاب کنید که قابلیت اجرای متدهای مختلف کاشت طبیعی مو را داشته باشد. فراموش نکنید که پیاده کردن این روش‌ها به مهارت، دانش به روز و همچنین دستگاه‌های نوین نیاز دارد. کلینیک تخصصی هلیا با در اختیار داشتن پزشک ماهر و متخصص، دانش اصولی و همچنین مدرن‌ترین تجهیزات کاشت طبیعی مو در دنیا، قادر است جدیدترین روش پیوند مو را به اجرا بگذارد.

کلینیک بین المللی هلیا با انجام فرآیندهای زیبایی با بهترین و بی‌نقص‌ترین کیفیت ممکن، هر روز پذیرای افراد زیادی از نقاط مختلف ایران و جهان است. تجهیزات خاص و تجربه‌های موفقیت آمیز کاشت طبیعی مو و کاشت ابرو در این مرکز موجب شده است که افراد بسیار زیادی متقاضی پشت سر گذاشتن این فعالیت‌ها در کلینیک تخصصی هلیا باشند.

کاشت مو، چه تغییراتی برای شما به وجود می‌آورد؟

اگر تنها به دنبال یک تغییر ظاهری هستید، می‌توانید به سراغ روش‌های مختلف ترمیم مو بروید. باید بدانید که کاشت مو اساساً تنها یک تغییر ظاهری برای شما به وجود نمی‌آورد. این یک تغییر بنیادین است که به شما کمک می‌کند برای همیشه صاحب موهایی طبیعی شوید. پس از آن نیز می‌توانید موهای خود را رنگ کنید، آنها را به اندازه دلخواه اصلاح کنید و هر تغییر دیگری را در موهای خود به وجود بیاورید.

حقیقت آن است که کاشت طبیعی مو، در حقیقت یک تغییر ساختاری برای شما ایجاد می‌کند. به کمک این فعالیت شما دوباره شاهد رشد مو در سر خود هستید و پس از طی کردن این پروسه، به تدریج اعتماد به نفس شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

تجربه نشان داده است افرادی که از ظاهر مطلوب و دلخواه خود برخوردار می‌شوند، به مرور زمان در روابط اجتماعی نیز خود وضعیت بهتری پیدا می‌کنند. پس نباید پیوند مو را تنها در حد و اندازه‌های یک تغییر ظاهری تقلیل داد.

جدیدترین روش کاشت مو در ایران

در گذشته افرادی که کاشت طبیعی مو را پشت سر می‌گذاشتند، همواره ناچار بودند عارضه‌های جانبی زیادی را تحمل کند. جای زخم باقی مانده از این فرآیند، مدت بسیار زیادی روی سر آنها باقی می‌ماند و پنهان کردن آن، اصلاً کار ساده ای به نظر نمی‌رسید. در حقیقت وقتی یک فرد کاشت مو انجام می‌داد، همه در یک نگاه ساده متوجه می‌شدند که او چنین پروسه‌ای را پشت سر گذاشته است.

در شرایط فعلی اما اوضاع کمی فرق کرده و دیگر کاشت طبیعی مو، مثل سابق انجام نمی‌شود. حالا به کمک روش‌های جدید، می‌توان رد پای این فعالیت را به طور کامل از بین برد و شرایطی را به وجود آورد که هیچکس در نگاه اول، متوجه انجام این کار در ظاهر شما نشود.

کاشت مو به روش DHI

کاشت مو به روش DHI یکی از روش‌های نوین کاشت طبیعی مو در ایران به شمار می‌رود. در این متد، گرافت‌های مو بدون احساس درد و خونریزی برای فرد، از سر یا بدن او برداشته شده و سپس بدون نیاز به برش و ایجاد کانال، به صورت مستقیم روی سر او کاشته می‌شوند. این متد، یک موفقیت بزرگ برای کاشت مو در جهان به شمار می‌رود. چرا که توانسته آثار جانبی این فرآیند را از بین ببرد و نتایج مطلوب‌تری برای آن به وجود بیاورد.

باید به این موضوع توجه کنید که DHI بیشتر از آن که یک روش برای کاشت طبیعی مو باشد، ابزاری برای انجام این کار به شمار می‌رود. در واقع این یک متد مجزا نیست و می‌تواند به صورت مکمل متدهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

اولین مسئله مهم این متد، ایمنی بسیار بالا و ریسک پایین آن است. در حقیقت شما پس از انتخاب این روش، دیگر هیچ اضطرابی را تجربه نخواهید کرد. مسئله مهم بعدی نیز این است که با انتخاب این متد و با استفاده از تجهیزات کوچک و مدرن آن، گرافت‌ها در عمق بسیار مناسبی کاشته شده و احتمال موفقیت فعالیت به شدت بالا خواهد رفت.

در کلینیک تخصصی و بین المللی هلیا، این فعالیت زیر نظر دکتر خراسانی با سال‌ها تجربه و سابقه درخشان در زمینه فعالیت‌های زیبایی صورت می‌گیرد. همچنین در کلینیک هلیا از ابزارهای قابل توجهی برای کاشت طبیعی مو به این شیوه استفاده می‌شود. این شیوه در ایران در انحصار کلینیک هلیا قرار دارد.

هزینه کاشت مو به روش DHI

کلینیک هلیا به عنوان اولین مرکز زیبایی ایران که ارائه دهنده ابزار DHI بوده است، از جدیدترین تکنولوژی‌ها برای انجام فعالیت‌های زیبایی استفاده می‌کند.

به طور کلی نمی‌توان نرخ دقیقی را برای کاشت مو تعیین کرد. چرا که هزینه‌های انجام هر فرد بسته به شرایط اولیه و گرافت‌های مورد نیاز با فرد دیگر تفاوت خواهد داشت.

با این وجود متدهای نوین کاشت مو با توجه به تاثیراتی که دارند، به لحاظ اقتصادی کاملاً به صرفه به نظر می‌رسد. شاید میزان هزینه کاشت مو با این متد کمی افزایش پیدا کند اما میزان این افزایش نسبت به بهبود چشمگیر نتایج، چندان قابل ملاحظه نخواهد بود.

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