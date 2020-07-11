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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۷

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین:

برخوردهای سلبی در حوزه عفاف و حجاب نتیجه مطلوب نداشته است

برخوردهای سلبی در حوزه عفاف و حجاب نتیجه مطلوب نداشته است

قزوین- جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: جدی نبودن دستگاه های متولی در حوزه عفاف و حجاب موجب شده برخوردهای سلبی و برنامه های اجرا شده تاثیر مطلوبی نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرالله بیگلری پیش از ظهر شنبه در نشست فرهنگی، اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین که به مناسبت سالروز عفاف و حجاب با موضوع بررسی راهکارهای ارتقا حجاب و عفاف بر پایه مشارکت فعال و نقش سازمان‌های متولی با حضور فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و متولیان عفاف و حجاب در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان برگزار شد اظهار داشت: در سال ۱۳۸۶ تعداد کشته‌ها در جاده‌های کشور ۲۸ هزار نفر و تعداد مصدومان نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر بود که با فرهنگ سازی برای کاهش آن اقدام شد.

وی اظهار داشت: با توجه به عزم جدی که در خصوص کاهش تصادفات شکل گرفته تمام دستگاه‌های مرتبط با همه امکانات پای کار آمدند و آمار کشته‌ها و مصدومین به میزان قابل توجه‌ای کاهش پیدا کرده لذا باید در حوزه عفاف و حجاب نیز تمام دستگاه‌های متولی با احساس مسئولیت بیشتری با تمام ظرفیت پای کار حضور داشته باشند و نقش خود را بدرستی ایفا کنند.

بیگلری یادآور شد: نیروی انتظامی به دلیل اینکه تعدادی از دستگاه‌های متولی مسئولیت و مأموریت خود را در حوزه عفاف و حجاب انجام نمی‌دهند مجبور است به صورت سلبی و قهری با این پدیده بدحجابی و بی حجابی برخورد کند که اکثر این مواقع این برخوردهای سلبی منجر به درگیری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید جلسات و نشست‌های عفاف و حجاب در هر سه ماه برگزار شود، خاطرنشان کرد: جلسات باید مصوبه و نتیجه داشته باشد و دستگاه‌های متولی حوزه عفاف و حجاب گزارش عملکرد خود را ارائه دهند و مشکلات مشخص شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: مادران و بانوان کشور شیر زنانی عفیف هستند اما متأسفانه امروز وضعیت حجاب در جامعه از آنچه که انتظار داریم فاصله زیادی دارد.

این مقام انتظامی تاکید کرد: وضعیت شهر در زمینه حجاب خوب نیست و بخشی از جامعه حجاب را رعایت نمی‌کنند که نشان می‌دهد مسئولان و دستگاه‌های متولی در این حوزه خوب عمل نکرده اند.

وی در ادامه ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های متولی در حوزه عفاف و حجاب را یادآور شد و افزود: اگر دستگاه‌های متولی و مسئول در حوزه عفاف و حجاب ملزم به پاسخگویی شوند بدون شک تلاش و جدیت بیشتری را در این حوزه به عمل خواهند آورد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی در راستای مأموریت‌های خود گشت‌های روزانه را در سطح شهر مستقر و فعال کرده اما این نوع برخوردها نمی‌تواند تمام مشکلات را حل کند چرا که باید جوانان در خصوص موضوع عفاف و حجاب به باور درونی برسند.

بیگلری یادآور شد: نقش والدین و ارزش‌ها و باورهای دینی در نهادینه کردن موضوع عفاف و حجاب بسیار تأثیر گذار و مهم است و باید آن را تقویت کنیم.

کد مطلب 4971098

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