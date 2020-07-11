برخوردهای سلبی در حوزه عفاف و حجاب نتیجه مطلوب نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرالله بیگلری پیش از ظهر شنبه در نشست فرهنگی، اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین که به مناسبت سالروز عفاف و حجاب با موضوع بررسی راهکارهای ارتقا حجاب و عفاف بر پایه مشارکت فعال و نقش سازمان‌های متولی با حضور فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و متولیان عفاف و حجاب در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان برگزار شد اظهار داشت: در سال ۱۳۸۶ تعداد کشته‌ها در جاده‌های کشور ۲۸ هزار نفر و تعداد مصدومان نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر بود که با فرهنگ سازی برای کاهش آن اقدام شد.

وی اظهار داشت: با توجه به عزم جدی که در خصوص کاهش تصادفات شکل گرفته تمام دستگاه‌های مرتبط با همه امکانات پای کار آمدند و آمار کشته‌ها و مصدومین به میزان قابل توجه‌ای کاهش پیدا کرده لذا باید در حوزه عفاف و حجاب نیز تمام دستگاه‌های متولی با احساس مسئولیت بیشتری با تمام ظرفیت پای کار حضور داشته باشند و نقش خود را بدرستی ایفا کنند.

بیگلری یادآور شد: نیروی انتظامی به دلیل اینکه تعدادی از دستگاه‌های متولی مسئولیت و مأموریت خود را در حوزه عفاف و حجاب انجام نمی‌دهند مجبور است به صورت سلبی و قهری با این پدیده بدحجابی و بی حجابی برخورد کند که اکثر این مواقع این برخوردهای سلبی منجر به درگیری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید جلسات و نشست‌های عفاف و حجاب در هر سه ماه برگزار شود، خاطرنشان کرد: جلسات باید مصوبه و نتیجه داشته باشد و دستگاه‌های متولی حوزه عفاف و حجاب گزارش عملکرد خود را ارائه دهند و مشکلات مشخص شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: مادران و بانوان کشور شیر زنانی عفیف هستند اما متأسفانه امروز وضعیت حجاب در جامعه از آنچه که انتظار داریم فاصله زیادی دارد.

این مقام انتظامی تاکید کرد: وضعیت شهر در زمینه حجاب خوب نیست و بخشی از جامعه حجاب را رعایت نمی‌کنند که نشان می‌دهد مسئولان و دستگاه‌های متولی در این حوزه خوب عمل نکرده اند.

وی در ادامه ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های متولی در حوزه عفاف و حجاب را یادآور شد و افزود: اگر دستگاه‌های متولی و مسئول در حوزه عفاف و حجاب ملزم به پاسخگویی شوند بدون شک تلاش و جدیت بیشتری را در این حوزه به عمل خواهند آورد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی در راستای مأموریت‌های خود گشت‌های روزانه را در سطح شهر مستقر و فعال کرده اما این نوع برخوردها نمی‌تواند تمام مشکلات را حل کند چرا که باید جوانان در خصوص موضوع عفاف و حجاب به باور درونی برسند.

بیگلری یادآور شد: نقش والدین و ارزش‌ها و باورهای دینی در نهادینه کردن موضوع عفاف و حجاب بسیار تأثیر گذار و مهم است و باید آن را تقویت کنیم.