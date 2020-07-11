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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۱

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی:

غرب استان قزوین از کم آبی رنج ‌می‌برد

غرب استان قزوین از کم آبی رنج ‌می‌برد

قزوین- نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: کشاورزی در منطقه تاکستان در غرب استان قزوین از کم آبی در شرایط بحرانی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رجب رحمانی روز شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان قزوین برای بررسی مشکلات آب و انرژی استان که در محل شرکت آب منطقه‌ای قزوین برگزار شد اظهار داشت: شرایط کشور از نظر اقتصادی و فشار تحریم‌ها به گونه‌ای است که برای پیشرفت امور به مدیریت جهادی و انقلابی نیاز داریم.

وی بیان کرد: در استان با چالش‌های زیادی مواجهیم و همه باید عزم خود را جزم کنیم تا گره گشای مشکلات مردم باشیم.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت برای انتقال آب سد طالقان به استان تهران باید سهم استان را جبران کند تا غرب استان از بی آبی نسوزد.

رحمانی اضافه کرد: تأمین آب کشاورزی تاکستان، برق شهرک‌های صنعتی از اولویت‌ها است تا نیازهای آینده را تأمین کنیم و چشم انداز ۲۰ ساله داشته باشیم.

وی بیان کرد: تقویت و توسعه نیروگاههای خصوصی و افزایش نیروگاههای بادی و خورشیدی از برنامه‌هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شهرستان ابهر که همسایه تاکستان است بیش از ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز داریم که مسدود نشدن آنها موجب شده تا در غرب استان کم آبی داشته باشیم و کشاورزان با چالش مواجه شوند.

وی گفت: امروز قادر نیستیم آب مورد نیاز یک باغ ۶۰ ساله را که ۵۰۰ خانواده از آن ارتزاق می‌کنند را تأمین کنیم و از بین رفتن حق آبه مردم موجب نارضایتی شده که می‌تواند مشکلات اجتماعی ایجاد کند.

رحمانی اظهار داشت: بستن چاه‌های غیرمجاز و مدیریت منابع آبی باید به صورت متمرکز و منطقه‌ای باشد تا حق مردم ضایع نشود.

وی اضافه کرد: مدیریت در شرایط کنونی سخت است و باید ردیف بودجه‌ای بگیریم تا طرح‌ها عملیاتی شود.

رحمانی گفت: در سال‌های گذشته یک ردیف اعتباری برای شبکه زهکشی و آبیاری دشت قزوین و آب شرب تاکستان از بین رفت که باید از این فرصت‌ها بخوبی استفاده کنیم تا کارها شتاب گیرد.

وی بیان کرد: ۷۰ هزار کارگر فصلی داریم و تاکستان یک شهر ۲۰۰ هزار نفری است که اگر دو ردیف احیا شود می‌توان کارهای ملی را شتاب بخشید.

کد مطلب 4971118

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