به گزارش خبرنگار مهر، رجب رحمانی روز شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان قزوین برای بررسی مشکلات آب و انرژی استان که در محل شرکت آب منطقهای قزوین برگزار شد اظهار داشت: شرایط کشور از نظر اقتصادی و فشار تحریمها به گونهای است که برای پیشرفت امور به مدیریت جهادی و انقلابی نیاز داریم.
وی بیان کرد: در استان با چالشهای زیادی مواجهیم و همه باید عزم خود را جزم کنیم تا گره گشای مشکلات مردم باشیم.
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت برای انتقال آب سد طالقان به استان تهران باید سهم استان را جبران کند تا غرب استان از بی آبی نسوزد.
رحمانی اضافه کرد: تأمین آب کشاورزی تاکستان، برق شهرکهای صنعتی از اولویتها است تا نیازهای آینده را تأمین کنیم و چشم انداز ۲۰ ساله داشته باشیم.
وی بیان کرد: تقویت و توسعه نیروگاههای خصوصی و افزایش نیروگاههای بادی و خورشیدی از برنامههایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شهرستان ابهر که همسایه تاکستان است بیش از ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز داریم که مسدود نشدن آنها موجب شده تا در غرب استان کم آبی داشته باشیم و کشاورزان با چالش مواجه شوند.
وی گفت: امروز قادر نیستیم آب مورد نیاز یک باغ ۶۰ ساله را که ۵۰۰ خانواده از آن ارتزاق میکنند را تأمین کنیم و از بین رفتن حق آبه مردم موجب نارضایتی شده که میتواند مشکلات اجتماعی ایجاد کند.
رحمانی اظهار داشت: بستن چاههای غیرمجاز و مدیریت منابع آبی باید به صورت متمرکز و منطقهای باشد تا حق مردم ضایع نشود.
وی اضافه کرد: مدیریت در شرایط کنونی سخت است و باید ردیف بودجهای بگیریم تا طرحها عملیاتی شود.
رحمانی گفت: در سالهای گذشته یک ردیف اعتباری برای شبکه زهکشی و آبیاری دشت قزوین و آب شرب تاکستان از بین رفت که باید از این فرصتها بخوبی استفاده کنیم تا کارها شتاب گیرد.
وی بیان کرد: ۷۰ هزار کارگر فصلی داریم و تاکستان یک شهر ۲۰۰ هزار نفری است که اگر دو ردیف احیا شود میتوان کارهای ملی را شتاب بخشید.
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