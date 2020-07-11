به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) امروز شنبه اعلام کرد که سخنگوی وزارت خارجه پیونگ یانگ با محکوم کردن تحریم دو نهاد امنیتی خود از سوی دولت انگلیس تأکید کرد: آخرین اقدام انگلیس یک نقشه سیاسی آشکار در پیوستن به سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا به شمار می رود.

بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی کره شمالی، سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در این خصوص اعلام کرد: ما جسارت انگلیس در اعمال تحریم علیه نهاهای امنیتی‌ مان را به عنوان دخالت در امور داخلی خود تلقی کرده و آن را رد و محکوم می‌کنیم.

این در حالیست که «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که کشورش تحریم‌هایی را علیه ۲ نهاد امنیتی کره شمالی وضع می کند.

در این رابطه، لندن ادعا کرد که ۲ نهاد مذکور در کره شمالی در کار اجباری، شکنجه و قتل در زندان های این کشور مشارکت داشته اند؛ ادعائی که توسط پیونگ یانگ قویا رد شده است.