استان فارس در آستانه هشدار مجدد شیوع کرونا قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، عنایت الله رحیمی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور استانداران برگزار شد، ضمن گزارش شرایط کنونی شیوع کرونا در استان فارس، بیان کرد: به رغم اینکه نام استان فارس در میان ۱۹ استانی که در وضعیت هشدار هستند وجود ندارد اما امروز استان در آستانه هشدار قرار گرفته است و نیازمند حساسیت بیشتر مردم، اهتمام بیشتر مسئولین و تشدید اقدامات پیشگیرانه است.
استاندار فارس با تاکید بر توجه بیشتر ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا به امر آموزش و اطلاع رسانی، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت صدا و سیما، شبکههای اجتماعی، فضای مجازی و رسانهها به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه جذب همکاریها و مشارکتهای عمومی از دیگر اقدامات ستاد استانی مدیریت کرونا در ماههای اخیر بوده است، یادآور شد: خیرین سمنها، اتحادیههای صنفی، تشکلهای دانشجویی، انجمن اولیا و مربیان در این فعالیتها مسئولان را همراهی کردهاند و تاکنون با برگزاری نهضت مواسات و همدلی اقلام بهداشتی و معیشتی زیادی بین نیازمندان توزیع شده است.
رحیمی از تشدید نظارتها و کنترلها در راستای اجرای پروتکلهای بهداشتی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸۲ تیم ویژه بازرسی در سراسر استان به تیمهای قبلی اضافه شده و همین امروز نیز ۲۵۰ گروه دو نفره در سطح شهر شیراز به صورت هدفمند به توزیع ماسک و بروشورهای آموزشی اقدام کردهاند.
اختصاص ۵ بیمارستان دولتی، ۲ بیمارستان خصوصی با اختصاص هزار تخت عادی و ۱۲۹ تخت آی. سی.یو و راه اندازی نقاهتگاه با ۶۰ تخت بیمارستانی و اجرای تدابیر لازم برای تعهدات احتمالی به عنوان استان معین از اقدامات درمانی است که به گفته استاندار فارس در استان انجام شده است.
استاندار فارس در بخش دیگری از ارتباط تصویری خود با رئیس جمهور نیازمندیها، درخواستها و مطالبات استان برای مقابله با شیوع بیماری کرونا را مطرح کرد.
کمک به دانشگاههای علوم پزشکی استان با توجه به گستردگی استان، کمک به پرسنل و کادر درمانی در زمینه پرداخت مطالبات و پاداشها، استفاده از تیمهای مراقبت به صورت قراردادهای سه ماهه، توجه به بیمارستانها و مراکز خصوصی که در پی شیوع کرونا با کاهش مراجعات و آسیبهای مالی رو به رو شدهاند، پرداخت مطالبات بیمارستانها از طریق بیمه؛ توجه ویژه به ایثارگران و خانوادههای آنها به ویژه جانبازان دارای بیماریهای زمینهای و همچنین چاره اندیشی خاص برای برگزاری کنکور بر اساس شیوه نامههای بهداشتی از جمله مطالبات و درخواستهایی بود که استاندار فارس مطرح کرد و رئیس جمهور نیز در ادامه بر لزوم پیگیری این خواستهها از سوی وزیر بهداشت تاکید کرد.
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