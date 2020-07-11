پس از خروج آمریکا بازگشت به INF غیرممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه امروز شنبه اعلام کرد که با توجه به عمق بحران در روابط میان مسکو- واشنگتن، تاکتیک گام های کوچک تنها راهی است که می توان بر اوضاع جاری غلبه کرد.
معاون وزیر خارجه روسیه در این مصاحبه گفت: پس از خروج آمریکا از پیمان منع تولید موشک های هستهای میان بُرد (INF)، بازگشت به آن غیرممکن است. میخواهم به اشتباه خود نیز اعتراف کنم: ظاهراً اینکه شرکای آمریکایی ما تا چه حد میتوانند در دنبال کردن تعصبات و کلیشه هایشان پافشاری داشته باشند، دستکم گرفته ام. باید با انرژی بیشتری در سطوح مختلف تلاش می کردیم و به این تلاش ادامه خواهیم داد.
«سرگئی ریابکوف» در این باره افزود: آمریکا اشتباهات متعددی را مرتکب شده است که عواقب آنها جبرانناپذیر هستند. اولین اشتباه بزرگ خروج یکجانبه واشنگتن از معاهده INF است. مشهود است که بازگشت به این سند که به مدت چند دهه اساسی محکم برای امنیت اروپا بود، دیگر ممکن نیست.
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