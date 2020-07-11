به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت علم‌الهدی، آیت الله سید احمد علم الهدی در مراسم «بزرگداشت سالروز قیام مسجد گوهرشاد» که با حضور جمعی از زنان و دختران مشهدی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی در ایوان مقصوره این مسجد برگزار شد، بیان کرد: شهادت شهدای مظلوم قیام مسجد گوهرشاد و هتک حرمت حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) برای حفظ چادری بود که اکنون بر سر بانوان کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه مردم مؤمن و انقلابی ۲۱ تیرماه ۱۳۱۴ در مسجد گوهرشاد مقابل گلوله‌های ارتش رضاخان برای دفاع از حجاب و نوامیس شیعه ایستادند، اظهار کرد: تنها راه برای نابودی انقلاب برچیدن سفره دین از جانب جوانان و برداشتن حجاب است لذا مراقبت کنید که پیاده نظام دشمن نشوید، چرا که دشمنان اسلام هنوز دست از کار نکشیده‌اند و برای رواج بی‌حجابی در نسل شهدای مظلوم در حال برنامه ریزی و اجرای سیاست‌های خصمانه استکباری هستند.

وی افزود: وقتی مردم مؤمن و انقلابی جسارت مستکبران را از طریق کشف حجاب برای براندازی اسلام مشاهده کردند، با نیروی تقوا و اراده پولادین، در شرایطی نابرابر با زره ایمان و باورمندی به ارزش‌های اسلامی در مقابل دشمنان خدا ایستادند و به مقام شامخ شهادت نائل شدند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا از مدرنیته به عنوان ابزاری برای سلطه بر سایر کشورها استفاده کرده و برای اجرای نیات استعماری خود به دنبال مدرنیزاسیون کشورهای جهان سوم بودند، تا از این طریق فرهنگ غربی را در این کشورها تثبیت کنند، اما فرهنگ‌های بومی و دینی هر کشور را به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه تسلط خود بر این کشورها می‌دیدند.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه استکبار جهانی و دشمنان اسلام برای مقابله با فرهنگ‌های بومی و دینی هر کشور، سه راهکار نفوذ در تعلیم و تربیت، ترویج آداب و رسوم فرهنگ غربی از طریق نخبگان هر کشور و اعمال زور و قدرت را در دستور کار خود قرار دادند، بیان کرد: راهکار نفوذ در آموزش و پرورش و ترویج آداب، رسوم و فرهنگ غربی از طریق نخبگان سیاسی، در زمان سلاطین قاجاری از جمله ناصرالدین شاه شروع شد اما راهکار سوم که اعمال زور و قدرت بود در دوران رضاخان اجرا شد.

وی ادامه داد: اولین مسئله در فرهنگ بومی و دینی کشور ایران، حجاب زنان است که موجب توسعه دین و مانع از بی‌بند و باری و فحشاء است و رضاخان طی سفر به ترکیه و دیدار با آتاتورک پس از برگشت به ایران، با شگرد ترویج آداب، رسوم و فرهنگ غربی و کشف حجاب توسط نخبگان سیاسی، مقدمات ترویج بی‌حجابی را در ایران با کشف حجاب دختران دانش‌آموخته و اعضای خانواده خود آغاز کرد.

امام جمعه مشهد گفت: پس از این اتفاق جمعی از علمای شیراز، تبریز و مشهد به آن اعتراض و علیه آن قیام کردند اما فشار برای کشف حجاب نسبت به سایر شهرها در شهر مشهد مقدس بیشتر بود و آیت‌الله شیخ حسین قمی از مراجع و علمای مشهور مشهد برای مذاکره با رضاخان جهت جلوگیری از اجرای این سیاست استکباری به تهران رفت اما اجازه دیدار نیافت و ایشان را در منزلی در شهر ری محاصره کردند و مردم مشهد برای حمایت از ایشان و جلوگیری از گسترش کشف حجاب در مسجد گوهرشاد تجمع کردند و گروهی نیز به محض اطلاع از این تجمع، از اطراف مشهد خود را به مشهد و مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی رساندند.

وی افزود: شهربانی به محض اطلاع از این تجمع با تعدادی از مأموران برای متفرق کردن مردم در مسجد گوهرشاد حاضر شد، اما طی درگیری‌های صورت‌گرفته حریف مردم نشد و سپس نیروهای ارتش با استقرار در پشت بام مسجد گوهرشاد همه مردم را به رگبار گلوله بستند و به خاک و خون کشیدند و پیکر نیمه جان این شهدای مظلوم را بدون تحویل به خانواده آنها در گودالی در اطراف مشهد زنده به گور کردند.