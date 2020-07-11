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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۴۰

آیت الله علم الهدی مطرح کرد:

دشمنان در حال تلاش برای رواج بی‌حجابی هستند

دشمنان در حال تلاش برای رواج بی‌حجابی هستند

مشهد - نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: مراقبت کنید که پیاده نظام دشمن نشوید زیرا دشمنان هنوز دست از کار نکشیده و برای رواج بی‌حجابی در حال برنامه ریزی و اجرای سیاست های خصمانه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت علم‌الهدی، آیت الله سید احمد علم الهدی در مراسم «بزرگداشت سالروز قیام مسجد گوهرشاد» که با حضور جمعی از زنان و دختران مشهدی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی در ایوان مقصوره این مسجد برگزار شد، بیان کرد: شهادت شهدای مظلوم قیام مسجد گوهرشاد و هتک حرمت حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) برای حفظ چادری بود که اکنون بر سر بانوان کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه مردم مؤمن و انقلابی ۲۱ تیرماه ۱۳۱۴ در مسجد گوهرشاد مقابل گلوله‌های ارتش رضاخان برای دفاع از حجاب و نوامیس شیعه ایستادند، اظهار کرد: تنها راه برای نابودی انقلاب برچیدن سفره دین از جانب جوانان و برداشتن حجاب است لذا مراقبت کنید که پیاده نظام دشمن نشوید، چرا که دشمنان اسلام هنوز دست از کار نکشیده‌اند و برای رواج بی‌حجابی در نسل شهدای مظلوم در حال برنامه ریزی و اجرای سیاست‌های خصمانه استکباری هستند.

وی افزود: وقتی مردم مؤمن و انقلابی جسارت مستکبران را از طریق کشف حجاب برای براندازی اسلام مشاهده کردند، با نیروی تقوا و اراده پولادین، در شرایطی نابرابر با زره ایمان و باورمندی به ارزش‌های اسلامی در مقابل دشمنان خدا ایستادند و به مقام شامخ شهادت نائل شدند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا از مدرنیته به عنوان ابزاری برای سلطه بر سایر کشورها استفاده کرده و برای اجرای نیات استعماری خود به دنبال مدرنیزاسیون کشورهای جهان سوم بودند، تا از این طریق فرهنگ غربی را در این کشورها تثبیت کنند، اما فرهنگ‌های بومی و دینی هر کشور را به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه تسلط خود بر این کشورها می‌دیدند.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه استکبار جهانی و دشمنان اسلام برای مقابله با فرهنگ‌های بومی و دینی هر کشور، سه راهکار نفوذ در تعلیم و تربیت، ترویج آداب و رسوم فرهنگ غربی از طریق نخبگان هر کشور و اعمال زور و قدرت را در دستور کار خود قرار دادند، بیان کرد: راهکار نفوذ در آموزش و پرورش و ترویج آداب، رسوم و فرهنگ غربی از طریق نخبگان سیاسی، در زمان سلاطین قاجاری از جمله ناصرالدین شاه شروع شد اما راهکار سوم که اعمال زور و قدرت بود در دوران رضاخان اجرا شد.

وی ادامه داد: اولین مسئله در فرهنگ بومی و دینی کشور ایران، حجاب زنان است که موجب توسعه دین و مانع از بی‌بند و باری و فحشاء است و رضاخان طی سفر به ترکیه و دیدار با آتاتورک پس از برگشت به ایران، با شگرد ترویج آداب، رسوم و فرهنگ غربی و کشف حجاب توسط نخبگان سیاسی، مقدمات ترویج بی‌حجابی را در ایران با کشف حجاب دختران دانش‌آموخته و اعضای خانواده خود آغاز کرد.

امام جمعه مشهد گفت: پس از این اتفاق جمعی از علمای شیراز، تبریز و مشهد به آن اعتراض و علیه آن قیام کردند اما فشار برای کشف حجاب نسبت به سایر شهرها در شهر مشهد مقدس بیشتر بود و آیت‌الله شیخ حسین قمی از مراجع و علمای مشهور مشهد برای مذاکره با رضاخان جهت جلوگیری از اجرای این سیاست استکباری به تهران رفت اما اجازه دیدار نیافت و ایشان را در منزلی در شهر ری محاصره کردند و مردم مشهد برای حمایت از ایشان و جلوگیری از گسترش کشف حجاب در مسجد گوهرشاد تجمع کردند و گروهی نیز به محض اطلاع از این تجمع، از اطراف مشهد خود را به مشهد و مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی رساندند.

وی افزود: شهربانی به محض اطلاع از این تجمع با تعدادی از مأموران برای متفرق کردن مردم در مسجد گوهرشاد حاضر شد، اما طی درگیری‌های صورت‌گرفته حریف مردم نشد و سپس نیروهای ارتش با استقرار در پشت بام مسجد گوهرشاد همه مردم را به رگبار گلوله بستند و به خاک و خون کشیدند و پیکر نیمه جان این شهدای مظلوم را بدون تحویل به خانواده آنها در گودالی در اطراف مشهد زنده به گور کردند.

کد مطلب 4971442

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    نظرات

    • مرصاد IR ۲۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      0 1
      پاسخ
      و مسئولین فرهنگی ؛ در خواب زمستانی !!

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