مشکل شرکت کاشی اصفهان رفع می شود

حسن قاضی عسگر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شرکت صنایع کاشی اصفهان قدمتی نزدیک به نیم قرن دارد و یکی از بزرگترین کارخانه تولید کننده کاشی در ایران است، اظهار داشت: این شرکت با تولید روزانه ۲۵ هزار قطعه کاشی بیشترین سهم صادرات کاشی از استان اصفهان را دارد.

وی افزود: شرکت صنایع کاشی اصفهان با ۱۳ خط تولید در طول دوران فعالیت خود تغییراتی را طی کرده است و توانسته ظرفیت تولیدی و رقابت با سایر تولیدکنندگان خارجی را داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی کمبود مواد اولیه کاشی و سرامیک در استان اصفهان را رد کرد و افزود: اختلاف نظرهایی توسط سرمایه گذاران شرکت صنایع کاشی اصفهان ایجاد شده که در دو هفته آینده این موضوع به طور کامل حل می‌شود و جای هیچ گونه نگرانی برای کارکنان این شرکت نیست.