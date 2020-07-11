به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از تساوی یک به یک شنبه شب تیمش برابر پارس جنوبی جم گفت: نمی دانم چه باید بگویم. تیم ما خیلی خوب بازی می کند و موقعیت های زیادی هم خلق کردیم اما روی یک توپ معمولی گل خوردیم. دلم می سوزد که بچه ها زحمت شان به سرانجام نمی رسد. واقعا در این بازی بدشانس بودیم.

وی ادامه داد: مدافعان ما اشتباه کردند و یک توپ معمولی به گل تبدیل شد. بازیکنان ما خیلی فوتبال زیبایی به نمایش گذاشتند. به همین خاطر نمی توانم از آنها ایراد بگیرم.

قلعه نویی در مورد داوری گفت: باید دو پنالتی ما را می گرفتند که داور این دو صحنه را ندید. به هر حال تیم های شهرستانی همین هستند. ما ایراد را نباید از داوری بگیریم و باید به خودمان ایراد وارد کنیم.

وی در مورد اینکه آیا از قهرمانی ناامید شده اید گفت: باید برای رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان تلاش کنیم. اما هنوز به قهرمانی امیدواریم و تلاشمان را خواهیم کرد.