گیلان در آستانه قرمز شدن/ بیماران کرونا ۲ برابر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان سالاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با ابراز نگرانی شدید از افزایش مبتلایان به کرونا ویروس در استان، اظهار کرد: تعداد مبتلایان ویروس کرونا در استان در ماه گذشته به ۱۵۰ تن کاهش یافته بود اما اکنون به حدود ۳۰۰ تن بستری در بیمارستانهای استان رسیده است.
وی با بیان اینکه هفت شهرستان از ۱۶ شهرستان گیلان در وضعیت قرمز بیماری کووید ۱۹ قرار دارند، افزود: اگر مردم هشدارها را جدی نگیرند و روند عدم رعایت نکات بهداشتی به همین صورت ادامه یابد قطعاً شاهد افزایش تعداد مبتلایان و فوتیهای ناشی از کرونا خواهیم بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر ضرورت همکاری و مشارکت مردم در رعایت پروتکلهای بهداشتی، گفت: در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد مردم در مجامع عمومی از ماسک استفاده میکنند، هر چند بیش از ۸۵ درصد ارائه کنندگان خدمات در صنوف و صنایع ماسک میزنند.
سالاری با هشدار از شیوع افسارگسیخته کرونا در استان به دلیل عدم رعایت شهروندان، تصریح کرد: متأسفانه مردم در خیابانها در حالت عادی و حتی راحت تر از روزهای پیش از شیوع کرونا تردد میکنند و مشغول دید و بازدید و تفریح و گردش در تفرجگاهها و اماکن مختلف هستند.
وی با اشاره به وضعیت مبتلایان و افراد درگیر با بیماری کرونا ویروس جدید در گیلان، بیان کرد: تعداد بهبود یافتگان ناشی از ابتلاء به کرونا نیز در استان کاهش یافته و افرادی که اخیراً به این ویروس مبتلا شدهاند، علائمی به مراتب شدیدتر از مبتلایان گذشته دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه همه مردم باید دقت جدی در اجتماعات داشته باشند، خاطرنشان کرد: در بین مبتلایان گیلانی، کرونا، علاوه بر سالمندان، طیفهای مختلفی اعم از کودکان، جوانان و میانسالان نیز وجود دارند و همهگیری کرونا خلاف تصور اینکه فقط سالمندان مبتلا میشوند، در حال پیشروی است.
سالاری از اعمال محدودیتها در برگزاری اجتماعات در استان با تصمیم ستاد استانی پیشگیری از کرونا، خبر داد و گفت: مراسم عروسی و عزا باید به زمان عادی شدن شرایط موکول شود و در غیر این صورت اینگونه مراسم باید به صورت محدود برگزار شوند و این مهم از تأکیدات رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا نیز بوده است.
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