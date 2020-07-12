تولید بالغ بر ۶۲۰ تن ماهی گرمابی در هرمزگان طی سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس برازنده با اشاره به شرایط آب و هوایی استان هرمزگان و همچنین کمبود آب در استان هرمزگان گفت: پرورش ماهیان گرمابی در آب‌های داخلی و دور از محل استان یک اقدام مهم در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است که علاوه بر صرفه جویی و استفاده بهینه از آب با استفاده دومنظوره از این آب‌ها باعث تقویت آب کشاورزی از نظر مواد مغذی نیز می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته با بهره برداری از ۱۵ سد یا سازه آبخیزداری توانستیم حدود ۴۶۰ تن انواع کپور ماهیان را در شهرستانهای بندرعباس، حاجی آباد، میناب، سیریک و رودان و همچنین حدود ۱۴۵ تن در استخرهای ذخیره آب کشاورزی تولید کنیم.

برازنده خاطرنشان کرد: پرورش ماهیان خاویاری در هرمزگان باهدف رونق تولید، اشتغال زایی، تحقق اهداف شیلات و عملی کردن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه آبزی پروری در آب‌های داخلی، استفاده بهینه از ظرفیت استخرهای ذخیره آب کشاورزی موجود آغاز شده است.

وی گفت: در سال گذشته شهرستانهای بندرعباس، رودان، میناب و حاجی آباد با فعالیت ۱۵ مزرعه پرورش ماهی خاویاری توانستند بالغ بر ۱۵ تن ماهی خاویاری تولید کنند که باتوجه به اینکه از تجربه‌های اول استان در پروش ماهی خاویاری است رقم قابل توجهی بوده است.

رئیس اداره توسعه آبزیان آب‌های داخلی و سایر آبزیان شیلات هرمزگان اظهارداشت: در مجموع در سال گذشته بالغ بر ۶۲۰ تن ماهی گرمابی در استان تولید شد.

وی با پیش بینی تولید ۶۶۰ تن ماهی گرمابی در استان هرمزگان در سال جاری گفت: از این میزان حدود ۶۴۰ تن ماهی کپور و مابقی را ماهیان خاویاری تشکیل می‌دهد.

برازنده تصریح کرد: بدون شک شرایط حاکم بر جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا بر این تولیدات تأثیر گذار است که امید است با تلاش‌های صورت گرفته بتوانیم امسال شهاد جهش تولید در این حوزه نیز باشیم.