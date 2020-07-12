فراخوان «تئاتر ۱۹» توسط عمارت نوفل لوشاتو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نمایشی نوفل لوشاتو، آغاز فصل جدید فعالیت‌های عمارت نوفل لوشاتو همچون دیگر مجموعه‌های نمایشی زیر سایه کرونا قرار گرفته است. ویروسی که تمامی ارکان زیست آدمی را در سرتاسر جهان دست‌خوش تغییراتی اساسی کرده و پیش‌بینی می‌شود تا مدت‌ها آثارش را باقی خواهد گذاشت. به همین منظور، عمارت نوفل‌لوشاتو، اقدام به تدوین و انتشار فراخوانی متفاوت از سال‌های پیشین و متناسب با مقتضیات عصر فاصله‌گذاری اجتماعی کرده است.

این فراخوان شامل بخش‌های تئاتر صحنه‌ای، مونولوگ، دیگرگونه‌های اجرایی و پژوهش خواهد بود که مرحله نخست آن به پذیرش ایده در بخش «دیگر گونه‌های اجرایی» اختصاص دارد.

در هفته‌های آتی، فراخوان بخش‌های دیگر هم منتشر خواهد شد.

متن این فراخوان به شرح زیر است:

«فراخوان در چند مرحله و در بخش‌های متنوع و مختلف (همچون تئاتر صحنه‌ای، مونولوگ، دیگرگونه‌های اجرایی، پژوهش) تدوین و برای فعالان عرصه تئاتر منتشر می‌شود که اولین مرحله از این پروسه چند ماهه به بخش «دیگر گونه‌های اجرایی» اختصاص دارد.

مراحل انتخاب آثار:

الف) پر کردن فرم ثبت‌نام که شامل مشخصات اثر، مشخصات کارگردان، طرح و شیوه اجرایی و ارسال آن به آدرس ایمیل nofeltheater۱۹@Gmail.com است.

ب) در صورت پذیرفته شدن طرح و شیوه اجرایی، از کارگردان دعوت می‌شود تا در جلسه‌ای حضوری به تشریح شیوه‌های کاربردی ایده خود برای هیات انتخاب آثار بپردازد.

ج) نام آثاری که مرحله دوم را گذارنده‌اند، بعد از بازبینی نهایی و در صورت پذیرفته شدن، در جدول اجرا قرار می‌گیرد تا با حمایت عمارت نوفل‌لوشاتو و بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای، اجرای خود را در این مجموعه نمایشی آغاز کنند.

گاه‌شمار فراخوان:

تکمیل و ارسال فرم ثبت‌نام تا تاریخ: ۱۵ مرداد ۹۹

اعلام اسامی طرح‌های پذیرفته شده: ۲۰ مرداد ۹۹

مرحله دوم و مصاحبه حضوری با هیات انتخاب: ۲۵ الی ۳۰ مرداد ۹۹

اعلام نتایج مصاحبه: ۱شهریور ۹۹

بازبینی برای انتخاب نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با شماره‌های ۶۶۴۸۳۷۴۲ و ۶۶۹۵۲۶۰۰ تماس بگیرند.

به امید همکاری ثمربخش و مفید برای شما، ما و جهان تئاتر و ساختن روزگاری نکوتر.»

فرم ثبت نام «تئاتر ۱۹» را اینجا ببینید.