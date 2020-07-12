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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۱

سخنگوی گمرک :

محدودیت تجارت مرزی ناشی از کرونا فقط با دو کشور وجود دارد

محدودیت تجارت مرزی ناشی از کرونا فقط با دو کشور وجود دارد

سخنگوی گمرک گفت: با همه کشورهای همسایه ارتباط تجاری برقرار است و تنها با دو کشور ترکمنستان و عراق محدودیت تجارت مرزی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، روح الله لطیفی اظهار داشت: با همه کشورهای همسایه ارتباط تجاری برقرار است، تنها با دو کشور برخی محدودیت‌ها وجود دارد.

سخنگوی گمرک ایران افزود: در مرزهای ترکمنستان چهار مرز زمینی سرخس، باجگیران، لطف آباد و اینچه برون در حوزه جاده‌ای بسته هستند، اما در بخش ریلی، پایانه‌های سرخس و اینچه برون فعال هستند.

وی ادامه داد: هفت بازارچه با اقلیم عراق باز است. در زمان آغاز شیوع کرونا در این مرزها توقفی وجود نداشت، اما میزان تجارت، کمتر شده بود که در حال حاضر در این مرزها مشکلی وجود ندارد.

لطیفی گفت: در دیگر بخش‌های عراق نخست مرز مهران بازگشایی شد. همچنین در مرز سومار تا چند روز آینده شاهد تجارت عادی خواهیم بود.

کد مطلب 4971816

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