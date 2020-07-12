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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵

درخواست سازمان لیگ از تیم های دسته اولی: جوانمردانه بازی کنید!

درخواست سازمان لیگ از تیم های دسته اولی: جوانمردانه بازی کنید!

مسئول مسابقات لیگ دسته اول فوتبال گفت: تیم های لیگ دسته اول در هفته های حساسِ پایانی مسابقات فصل جاری، بازی جوانمردانه را بیش از گذشته رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال، فریبرز محمودزاده درباره از سرگیری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال پس از تعطیلی چند ماهه به دلیل شیوع بیماری کرونا گفت: پس از صدور مجوزهای لازم از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ورزش رقابت های لیگ دسته اول از سرگرفته شد و باشگاه ها ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده در زمینه مسایل اخلاقی و حاشیه ای نیز همانند گذشته عملکرد خوبی دارند با این حال ما در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیز وظیفه دارم برای پیشگیری از هرگونه شائبه مسابقات لیگ دسته اول را همچون گذشته رصد کنیم.

وی افزود: سرپرست فدراسیون فوتبال هم همواره بر برگزاری مناسب و شایسته مسابقات در همه زمینه ها تاکید دارد و خواهان دوری مسابقات لیگ دسته اول از حواشی بی فایده و مخرب است. به همین منظور جناب بهاروند دستور داده اند در هفته های حساس باقی مانده لیگ دسته اول کمیته محترم اخلاق حضوری پر رنگ تر در مسابقات داشته باشد و نمایندگان و ناظران این کمیته به صورت محسوس ونامحسوس مسابقات لیگ دسته اول را رصد کنند. ضمن اینکه فدراسیون و سازمان لیگ تیم ها را به رعایت بازی جوانمردانه در میدان دعوت می نمایند.

کد مطلب 4971861

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